Horóscopo do fim de semana: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de 30 de agosto a 1º de setembro

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Áries

A sorte e a abundância reinarão, você terá três dias de muita proseridade e, acima de tudo, de se reinventar no amor. É hora de vivê-lo plenamente. Não conte a ninguém sobre seus problemas, seja mais discreto.

Possíveis viagens e visitas à família em breve, já que é muito carismático, e isso faz com que seja sempre convidado para muitos encontros. É hora de comprar roupas novas e mudar de visual.

Touro

Sexta-feira para ser muito positivo e com toda energia para seguir em frente, se esforce para ser o melhor em tudo, principalmente no trabalho e na carreira universitária. Tente não se apaixonar muito se acabou de conhecer seu parceiro.

Não empreste dinheiro, aprenda a dizer não. Lembre-se que este signo é o primeiro signo de terra, o que indica que você é o mais formal e realista do Zodíaco.

Gêmeos

Final de semana com muitas tarefas, lembre-se que falta gerenciamento de tempo em seu signo e coisas que você deveria ter feito antes estão sempre se acumulando. Cuidado com problemas com álcool e vícios.

Um amor do passado, do signo de Áries ou Sagitário, insiste em te ver. Tente não levar em conta o que dizem sobre você. Domingo para sair para passear e estar na companhia de seus entes queridos. Lembre-se que o seu signo é o gêmeo do Zodíaco e sua mentalidade está sempre mudando.

Câncer

Você é o signo mais analítico e terno do Zodíaco, por isso suas cores serão o vermelho claro e o verde para esta temporada. Como líder da moda, você sempre buscará chamar a atenção de todos, mas mais ainda do seu parceiro, assim será você quem mais gasta em roupas e sapatos. Lembre-se que você gosta muito de acessórios.

Serão três dias de alegria na sua vida, com uma surpresa amorosa que vai te causar muita emoção. Você é o primeiro signo de água, o que o torna digno de ser o mais apaixonado do Zodíaco. Você é muito inquieto e gosta de vivenciar coisas novas, procure ficar no mesmo lugar e construir um patrimônio em sua vida.

Com informações do site Publimetro