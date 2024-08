O alinhamento planetário irá selar o destino em setembro para estes 5 signos

Agosto se encerrará em grande estilo com uma espetacular alinhamento planetário que ocorrerá hoje, 28 de agosto. Serão Júpiter, Mercúrio, Urano, Marte, Netuno e Saturno os planetas que se alinharão pela segunda vez este ano. Isso afetará a sorte de cinco signos do zodíaco.

De acordo com o que explica o aplicativo gratuito de observação astronômica Star Walk, esses planetas serão visíveis a olho nu em grande parte do mundo, embora Mercúrio esteja mais próximo do horizonte, o que dificultará sua detecção.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Talvez você não tenha tido sorte no amor como desejava, mas é muito provável que ainda não tenha entendido a mensagem que o cosmos te enviou. Este mês promete ser muito melhor, desde que você aprenda as lições e dedique mais tempo para si mesma, pois ultimamente tem se negligenciado. Você conhecerá muitas pessoas que te darão sábios conselhos. Se está solteira, não é momento para iniciar uma relação, apenas desfrute deste período. Se você tem um parceiro, analise a situação.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Mês perfeito para reformular algumas metas para o próximo ano, inclusive, é provável que as concretize antes de 2024 terminar. Verifique as estratégias para alcançá-las, aprimore-as e comece a trabalhar desde já. Haverá uma surpresa muito agradável por parte de um conhecido que te ajudará quando mais precisar, para que avance mais rapidamente e sem problemas. Não se apresse.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

No tema financeiro, as boas notícias chegarão a você uma após a outra. O atraso em um pagamento será resolvido em breve, e é muito provável que se junte a outro, resultando em uma quantia de dinheiro que irá te ajudar a pagar dívidas e a contribuir para a obtenção de algo que você deseja há algum tempo. Também existe a possibilidade de que você consiga economizar. No entanto, procure uma nova fonte de renda para que isso não se torne algo rotineiro.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Adeus ao karma que tem atormentado suas últimas semanas. A tranquilidade voltará à sua vida, tudo começará a se normalizar, o que fará com que a pressão que você tem sentido diminua e você se concentre no que realmente importa neste momento, como um certo aspecto de saúde, que você não pode mais adiar. Faça um banho para limpar suas energias durante esta semana e, assim, mantenha por mais tempo a boa fase que terá.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você terá que falar com total sinceridade, já não vale a evasão ou rodeios, porque isso é o que tem intensificado os problemas de convivência. Estabelece limites ou dá um ultimato, será a única saída se você quiser passar umas merecidas férias em paz ou este mês cheio de harmonia. No entanto, deve ser assertivo e escolher muito bem as palavras para evitar que tudo se complique ainda mais.