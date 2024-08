O alinhamento de seis planetas que ocorrerá no final de agosto: como e quando ver

O mês de agosto teve alguns eventos para os fãs da astronomia e, à medida que nos aproximamos do final, há outro espetáculo que pode maravilhar todos os conhecedores e entusiastas de todos os temas do nosso espaço exterior: uma alinhamento planetário de seis corpos celestes.

Um alinhamento planetário ocorre quando vários planetas em nosso sistema solar se alinham em uma região do céu, visto da perspectiva da Terra. Esses eventos são importantes para os astrônomos, pois permitem estudar os corpos celestes em conjunto, facilitando a observação de suas posições relativas e seus movimentos ao longo do tempo.

Como e quando ver a alinhamento dos planetas que ocorre no final de agosto?

Nesta quarta-feira, dia 28, seis planetas se alinharão, criando um espetáculo celestial impressionante. Eles são Mercúrio, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Saturno . Cada um desses planetas tem características únicas que contribuirão para uma alinhamento particularmente fascinante.

A alinhamento planetário será visível de vários pontos ao redor do mundo. As principais cidades onde este fenômeno poderá ser observado são: Abu Dhabi, Hong Kong, Atenas, Nova York, Tóquio, Berlim, Londres, Reykjavik, Cidade do México, São Paulo e Sydney.

Para ver a melhor formação planetária, é importante encontrar um local com pouca poluição luminosa e um céu limpo. Além disso, você pode usar aplicativos de astronomia para identificar os planetas no céu; assim como telescópios ou binóculos, embora o fenômeno possa ser observado a olho nu.

Ao contrário de outros eventos astronômicos, como eclipses ou chuvas de meteoros, as alinhamentos planetários envolvem múltiplos corpos celestes e podem ser observados sem a necessidade de equipamento especializado, embora um telescópio ou um simples par de binóculos certamente ajudem a melhorar a experiência.