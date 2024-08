Glamoroso! Este é o vestido decotado que Carolina Herrera aprova e será um sucesso na próxima temporada

Carolina Herrera é implacável quando se trata de estilo, esta é a razão pela qual encontrar um vestido que seja verdadeiramente adequado para as mulheres e que siga as regras da famosa designer pode ser um desafio, exceto, porque desta vez, ela adicionou à sua coleção outono-inverno de 2024, o design mais sensual e sofisticado de todos.

Nas mudanças de temporada, mudamos também nosso guarda-roupa, e é Carolina Herrera quem surpreende a todos revelando qual é o vestido decotado que será o mais elegante deste ano.

Se você estiver procurando o vestido perfeito para um evento ou jantar, então este design da coleção de Carolina Herrera será a sua melhor opção, pois cumpre todos os requisitos para um look elegante, os mesmos que a designer procurou através de suas regras tão famosas quanto polêmicas.

Vestido com decote coração profundo Web: Carolina Herrera (Web: Carolina Herrera)

O vestido mais elegante de Carolina Herrera para 2024

Carolina Herrera adiantou qual será o vestido mais elegante da temporada; no entanto, sua forma e composição o tornam uma opção para ser usada independentemente da estação.

Escolher um vestido de festa é difícil, seja pelas formas ou pelo medo de que a figura não fique como queremos, sem dúvida é um verdadeiro martírio ir às lojas e não encontrar a opção perfeita.

No entanto, após apresentar sua nova coleção, Carolina Herrera proclama o uso do decote como um símbolo de elegância e sofisticação, desta vez em sua versão mais profunda, com um vestido de veludo que inclui um decote coração que se estende até o umbigo, revelando apenas um pouco de pele. O melhor desta peça é que ela faz com que a figura pareça reduzida e estilizada, gerando um efeito visual favorável, então se você quer parecer sexy e chique, esta é a opção, além de ser ideal para todas, independentemente da idade.

Como usar um vestido com decote até o umbigo?

Este decote sutil que chega até o umbigo está se tornando o favorito, razão pela qual já o vimos também em blusas, mas se estiver procurando o vestido de festa perfeito, esta pode ser uma boa opção, pois além de sua elegância e capacidade de chamar a atenção, é perfeito para deixar sua imaginação voar e adicionar os acessórios que você achar adequados.

Carolina Herrera mostra que este tipo de vestidos não precisam de muitos elementos, basta um batom vermelho impactante, um olhar com sombras criativas entre tons de rosa e roxo, penteado no estilo clean look preso para dar destaque à sua beleza natural.

Neste caso, os ombros foram deixados completamente à mostra, e o uso de acessórios maxi dourados, lembrando que esta cor é a melhor amiga do preto, então você terá não apenas o vestido mais favorecedor, mas também elegante, digno do luxo discreto. Por último, alguns sapatos baixos que não comprometam o seu conforto, como a cereja do bolo. Aqui estão algumas ideias de looks com vestidos com este tipo de decote que podem te inspirar a usá-los.