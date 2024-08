Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (29)

(Imagem de gstudioimagen1 no Freepik - Ilustração)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (29), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Você recebeu a carta “Ás de Ouros”, que junto com sua sorte em alta trará uma explosão de boas notícias. Seja discreto e desconfie daqueles que o abordam com interesses financeiros. Você deve passar por uma cirurgia, tudo ficará bem.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você ganhou a carta “A Carruagem”, que junto com seu aniversário, indica que você tem sorte extra em tudo que faz no trabalho e em novos projetos. No campo sentimental, se você é casado, evite brigar muito, lembre-se que o casal existe para construir e não para destruir.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O Louco do tarot entra na sua vida para te dar um empurrão e te lembrar que é hora de amadurecer e crescer profissionalmente, você pode fazer qualquer coisa, lembre-se que cada um carrega sua cruz. Não se desgaste tentando resolver os problemas dos outros, não deixe que se aproveitem do seu bom coração.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

“A Roda da Fortuna” trará abundância e novas oportunidades para sua vida, é hora de construir seu império e alcançar todos os seus objetivos.

Texto com informações do site Publimetro