É comum ouvir por aí que ter amigos é como ter irmãos de outra mãe. Neste caso, o que diferencia a amizade de uma relação familiar é o poder de escolha com quem caminhar. No entanto, da mesma forma que um dia fez sentido se conectar com um amigo, pode chegar o momento de dizer adeus.

Com o passar do tempo as pessoas mudam e acaba sendo comum acontecer um afastamento. De acordo com a psicóloga clínica Roxy Zarrabi, ao portal Psychology Today, uma amizade de altos e baixos pode afetar até mesmo sua saúde.

“Uma boa amizade pode ter efeitos positivos no seu bem-estar e na sua saúde, enquanto uma amizade com muitos altos e baixos pode impactar negativamente o seu nível de estresse e saúde”, explica a especialista.

Estes 9 sinais podem indicar a hora de terminar uma amizade

Não importa quanto tempo de amizade você cultivou com alguém, pois o atual cenário é o que deve ser contemplado.

“Se és amigo de alguém há muito tempo, podes sentir-te obrigado a continuar a manter a amizade apesar de um crescente desconforto ou conhecimento de que já não te sentes alinhado com este amigo”, diz a psicóloga.

De acordo com ela, existem algumas formas de conseguir clareza em relação a desfazer uma amizade. Abaixo você confere os nove sinais para te ajudar!