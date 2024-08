Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quarta-feira (28)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quarta-feira (28), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje destaca para o signo de Leão que está chegando uma mudança de casa ou um compromisso firme em questões de amor. Então fique bem atento.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O alerta é: Deixe pra lá, esse amor não era para você e siga em frente. Novos projetos também estão surgindo em questões trabalhistas.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Às vezes sua mente está cheia de pensamentos negativos, você precisa ser mais liberado. O tarot de hoje também destaca que você receberá dinheiro extra muito em breve.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot destaca que você terá um novo amor muito em breve. Nesta fase, também é importante solucionar todos os problemas que você teve do passado.

Texto com informações do site AS México