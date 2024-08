Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Sagitário – Carta da Pomba Gira das Almas

É hora de buscar o equilíbrio interno, alcançando uma melhor saúde física, mental e emocional, para não desmoronar. Zele por sua reputação, mas faça o suficiente para que sua segurança e amor-próprio sejam reais, não apenas uma mentira para quem vê e se engana. Atenção e mais responsabilidade com os gastos, querer impressionar com o que possui pode ser sua ruína.

Capricórnio – Carta da Pomba Gira Cigana

Se você pode prever brigas e calúnias sendo levantadas, seja mais esperto para encontrar os caminhos que o levam longe disso. A arrogância e a obsessão com se mostrar certo ou devolver na mesma moeda não o ajudará em nada. É hora de deixar a perversidade de lado e seguir sua verdade com consciência.

Aquário – Carta do Exu Veludo

A vida pode ser movimentada por imprevistos que o colocam em modo de sobrevivência. Diante de perdas ou problemas, busque não perder sua graça e força de vontade para dar a volta por cima e continuar brilhando. Reerga-se sempre.

Peixes – Carta do Exu 7 Encruzilhada

Muita atenção com amizades que apenas são forjadas por interesses e assuntos superficiais. Se relacionar com as pessoas é também dar poder a elas, por isso é importante ter um filtro mais inteligente. Saia de situações que envolvem manipulação ou agressividade, pois nada positivo pode vir disso.