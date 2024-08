Unhas de black-tie: 5 maneiras de adotar a tendência de manicure sofisticada que vai arrasar na nova temporada

As unhas black-tie não são novidades, mas causarão sensação durante a próxima temporada

Em breve chega a nova temporada, e a melhor forma de recebê-la é com uma nova manicure. Felizmente, as tendências de unhas para a temporada não demoraram a chegar.

Graças a isso, existem muitas opções para escolher ao mudar de estação. Uma das mais elegantes e ideais para as mais minimalistas são as já conhecidas unhas black-tie ou unhas de smoking.

A manicure é inspirada no traje formal masculino do qual ela tira o nome e consiste em designs geométricos em preto e branco liso que podem variar de evocações a recriações do conjunto.

Não importa o estilo, desde que combine branco, preto e espaço negativo e seja geométrico, pode ser considerado como unhas black-tie. A mistura de cores não só alcança looks atemporais e elegantes, mas também cria um contraste chamativo e atraente que reflete a estética sofisticada do smoking.

"A tendência apresenta designs de unhas minimalistas, como linhas, formas geométricas, pontas francesas... utilizando as duas cores mais contrastantes: branco e preto", explicou a manicure Queenie Nguyen ao Byrdie.

Embora a tendência esteja se destacando neste outono, não é nova. Na verdade, no passado, foi usada por estrelas como Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens e Camila Cabello para várias ocasiões.

Ideias de unhas black-tie

Se também quiser aderir à tendência que vai arrasar na próxima temporada, mas não souber como fazer, continue deslizando para encontrar cinco ideias de unhas black-tie para se inspirar.

Unhas black-tie na vanguarda

Uma ideia muito bonita de unhas black-tie são aquelas que incluem formas simétricas, mas extremamente interessantes aos olhos. Assim como esta manicure moderna que com certeza chama a atenção de todos.

Unhas black-tie com francesinha

Outro design elegante de unhas black-tie é este que a Camila Cabello usou no ano passado. O design consiste em metade da clássica ponta francesa em branco e a outra metade em uma cor sólida preta.

Unhas black-tie triangulares

Se você gosta de designs mais geométricos e originais, então pode experimentar essas unhas smoking onde o design é concentrado em uma figura de triângulo sobre uma base nude.

Unhas francesinhas de smoking

As amantes da manicura francesa podem optar por usar as unhas black-tie seguindo este estilo clássico; ou seja, em vez da ponta branca tradicional, exibindo metade branca e metade preta.

Unhas black-tie francesas invertidas

Outra versão da combinação entre as unhas black-tie e francesinhas é esta que combina o design de francesinha clássica e francesinha invertida nas cores branco e preto que distinguem as unhas smoking.