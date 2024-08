Desafiando Carolina Herrera! 4 cortes de cabelo longo para rejuvenescer aos 50

Para Carolina Herrera, uma das designer de moda mais famosas e influentes do mundo, as mulheres de 40 e 50 anos não devem usar cortes de cabelo longos.

No entanto, muitas mulheres não concordam, e, na verdade, existem alguns cortes que são ideais para parecer com 50 anos.

Estes tipos de cortes permitirão que você exiba sua longa cabeleira sem precisar sacrificá-la, proporcionando um novo visual e ajudando a rejuvenescer, então vamos te dizer quais são.

4 cortes de cabelo longo que as mulheres de 50 anos devem usar para rejuvenescer

Corte com camadas longas

Um dos cortes que está na moda e fica fenomenal para rejuvenescer é o corte de cabelo longo, com camadas longas.

A ideia é usar várias camadas longas, que caiam e deem movimento ao seu cabelo, e a melhor maneira de exibi-las é com o cabelo seco para que sejam apreciadas, e até mesmo você pode usar uma franja cortina, ou aberta.

Corte longo desfiado

O corte de cabelo longo desfiado é um dos mais modernos e juvenis e é tendência para este 2024, pois é fresco, elegante e ideal para mulheres de 50 anos.

Consiste em manter o cabelo comprido, com as pontas desfiadas, dando estilo e movimento ao seu cabelo, e pode ser usado com franja ou completamente comprido.

Corte de cabelo borboleta

Também podes experimentar um corte de cabelo borboleta, que está muito na moda e fica muito bem aos 50 anos, pois traz juventude.

Este corte consiste em ter camadas curtas na parte superior do cabelo, enquadrando o rosto, e misturando com camadas mais longas que caem abaixo do ombro, dando movimento e elegância ao seu visual.

Corte de cabelo em V

Embora o corte de cabelo em V seja usado há muito tempo, em 2024 ele voltou com força e dá frescor ao seu visual.

Consiste em deixar o cabelo comprido, com as pontas em V, ou seja, cortar gradualmente até que fiquem nesse formato nas pontas, e a melhor maneira de usá-lo é com o cabelo liso, para que fique visível e bonito.