O risco de ter mais de 3 vezes sexo casual com a mesma pessoa, de acordo com os psicólogos

No âmbito dos relacionamentos modernos, o sexo casual ganhou destaque. No entanto, existem riscos associados a torná-lo rotina com uma pessoa em particular, principalmente do ponto de vista emocional, abrindo espaço para complexidades emocionais que não devem ser ignoradas.

Embora o sexo casual possa parecer inofensivo ou divertido, ter relações íntimas mais de três vezes com a mesma pessoa pode ser arriscado, onde a comunicação aberta e a conexão com as próprias emoções devem sempre prevalecer para evitar decepções futuras.

Qual é o risco de ter relações sexuais casuais mais de 3 vezes com a mesma pessoa?

De acordo com o portal especializado, Psicologia Online, um dos principais perigos de ter sexo casual mais de 3 vezes com a mesma pessoa é o desenvolvimento de vínculos emocionais.

Ter sexo casual com uma pessoa nos deixa propensos a nos apaixonar | Foto: Freepik

A libertação de oxitocina, conhecida como o ‘hormônio do amor’, durante o ato sexual pode criar conexões afetivas fortes. Esta substância, que é liberada não apenas em momentos de intimidade sexual, mas também durante carícias e abraços, reforça o apego emocional entre as pessoas. Portanto, é provável que, após várias experiências íntimas, uma ou ambas as partes comecem a desenvolver expectativas que vão além do físico.

Uma pessoa pode interpretar esses encontros como um sinal de compromisso crescente, enquanto a outra pode desejar manter o relacionamento puramente físico. Essa incongruência nas intenções, se não for abordada desde o início, pode levar a desilusões, ciúmes e conflitos desnecessários.

A oxitocina tem um papel crucial no desenvolvimento de vínculos afetivos | (Freepik)

Além disso, a familiaridade que se gera entre duas pessoas que têm encontros íntimos de forma contínua pode levar à apatia ou ao tédio. No entanto, apaixonar-se após encontros repetidos não é um resultado garantido. Embora o sexo possa intensificar o apego emocional, outros fatores como a compatibilidade de valores e objetivos de vida desempenham um papel crucial no surgimento do amor.