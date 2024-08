Os melhores looks que ‘Emily em Paris 4′ nos deixou até agora

A quarta temporada de ‘Emily em Paris’ está disponível na Netflix desde 15 de agosto, trazendo como sempre as divertidas loucuras da especialista em marketing, seus dilemas amorosos, eventos de alta classe e, claro, looks fabulosos que ficam marcados em nossa memória.

Se não sabia, esta entrega será dividida em duas partes, então podemos ver os primeiros cinco episódios e os trajes modernos e glamorosos não faltaram. A continuação chegará a partir de 12 de setembro na plataforma, onde saberemos o que acontecerá com o romance de Gabriel e a ‘gravidez’ de Camille.

Os melhores looks que ‘Emily em Paris 4′ nos trouxe

Um dos mais memoráveis até agora é o terno azul marinho que ele usava para se encontrar em Giverny com Camille, após o fracasso do casamento da amante de arte com o cozinheiro. Com ele, ele deu uma demonstração de sobriedade e glamour que qualquer um pode facilmente imitar, até mesmo os menos ousados.

Mas é claro, não faltaram propostas mais ousadas e coloridas, como o conjunto amarelo neon de minivestido e blazer oversized no mesmo tom, lembrando-nos que os looks monocromáticos sempre serão um acerto. É perfeito para esta primavera-verão, trazendo luz ao rosto e nos fazendo parecer mais jovens.

Os estampados também estiveram em destaque, mesmo que sejam diferentes em relação aos acessórios do visual. Por exemplo, vimos a protagonista usando um macacão com estampa floral, mas combinando-o com uma bolsa xadrez. A chave, nesse sentido, é apostar em uma paleta cromática similar e adicionar um toque de cor diferente, como sua jaqueta rosa, para quebrar a monotonia.

Claro que Lily Collins não é a única a se destacar entre os melhores looks de Emily in Paris 4. A própria Mindy nos conquistou com seus vestidos coloridos e incomuns, como uma peça de grafite em tons de rosa que é toda uma declaração de estilo.