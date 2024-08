O seu parceiro quer ter a senha do seu celular? Saiba o que isto significa psicologicamente

Quando se trata de casais, é bastante comum lidar com questões de confiança e controle, o que torna as senhas de celulares e outros dispositivos um grande dilema, entre aqueles que consideram necessário e aqueles que não, para manter a privacidade.

Muitas vezes, a necessidade de controlar alguns aspectos da vida do parceiro pode se tornar um problema subjacente no relacionamento, diante da tensão e fricções que podem surgir quando um dos dois pede as senhas.

Os celulares são parte integrante da vida diária, sendo o objeto com o qual se estabelece comunicação. Muitas pessoas trabalham e se divertem com a grande quantidade de redes sociais que surgiram. No entanto, também é verdade que se tornou um dos objetos que mais ciúmes pode gerar.

O que significa seu parceiro pedir sua senha

Muitos consideram que o telefone celular é um espaço privado ao qual ninguém tem o direito de acessar, então se o parceiro pedir a senha, isso pode causar uma grande discussão e se recusar a fornecê-la não significa necessariamente que a pessoa seja infiel ou esteja escondendo algo.

Para alguns especialistas em psicologia, o fato de uma pessoa insistir em ter acesso ao telefone do seu parceiro pode ser um sinal de insegurança ou desconfiança, por medo de que ele esteja escondendo algo importante ou por não conhecer tudo sobre sua vida, o que pode causar grandes problemas devido à necessidade de controle.

Casal A insegurança pode destruir uma relação (Freepik)

São muitos os que se valem do lema ‘se não tem nada a esconder, me diga a senha’, palavras que colocam a outra pessoa em uma posição defensiva e criam uma atmosfera de desconfiança.

É importante evitar a chantagem nos relacionamentos diante dos níveis de manipulação que alguém pode usar para conseguir o que quer, com frases típicas como ‘não deve haver segredos entre nós’, pois a privacidade é de cada indivíduo.

É por isso que especialistas recomendam estabelecer regras claras ao iniciar um romance para evitar possíveis confrontos no futuro, especialmente para aqueles que são mais ciumentos com sua privacidade. Existem também pessoas que não se importam em compartilhar informações de seus celulares e redes, não sendo tão cautelosas com sua privacidade, o que as deixa confusas quando o outro não consegue compartilhar suas senhas.