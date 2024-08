Melhor do que qualquer retoque! 4 tipos de franjas que você deve experimentar aos 40 para rejuvenescer

Estes franjas são as mais jovens e elegantes de 2024

As franjas tornaram-se a melhor aliada das mulheres de 40 e 50 anos, pois ajudam a rejuvenescer e são perfeitas para uma mudança de visual.

ANÚNCIO

E existem alguns tipos de franjas que são melhores do que qualquer retoque, pois ajudam a dar um novo visual e uma imagem fresca e jovem.

Portanto, se você tem 40 anos ou mais, vamos te dizer quais são as franjas que você deve experimentar para parecer mais jovem.

Melhor do que qualquer retoque! 4 tipos de franjas que você deve experimentar aos 40 anos para rejuvenescer e parecer ter 20

Franja desfiada

A franja desfiada é uma das mais jovens e modernas de 2024 e consiste em ter as pontas desbastadas, fazendo com que umas fiquem mais curtas do que outras.

Esta franja fica bem em cabelos lisos ou ondulados, não em cabelos cacheados, pois o estilo não vai combinar, mas com certeza vai te ajudar a parecer jovem e moderna.

Franja lateral

ANÚNCIO

A franja lateral é uma das favoritas e ficará muito bem em você aos 40 anos para uma mudança de visual elegante e fashion, que te ajude a rejuvenescer.

Consiste em manter a franja separada, e a altura dependerá do que você quiser, seja na altura dos olhos, das bochechas ou dependendo do que deseja alcançar e seja mais confortável para você.

Franja de cortina

A franja tipo cortina também ajuda a rejuvenescer e é fabulosa, pois fará com que pareças ter 20 aos 40 e é muito confortável.

Consiste em ter a franja mais curta no centro e longa nas laterais e é um tipo de franja que combina bem com qualquer penteado, seja preso, solto ou com coque.

Franja reta e densa

Outro tipo de franja que você pode usar aos 40 com estilo e elegância, e que te ajudará a parecer jovem e moderna é a reta e densa.

Muitas pessoas consideram que a franja reta é chata, mas não é o caso, especialmente se for bem cheia, pois vai te fazer parecer espetacular com qualquer penteado que escolher.