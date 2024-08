Segurança e confiança? Isso é o que os especialistas dizem sobre os casais que dormem de costas um para o outro

Nada de sustos ou pensamentos negativos se o seu parceiro virar as costas ao dormir

Antonia é uma daquelas mulheres que acredita que os gestos de amor e carinho devem estar presentes em todos os momentos do relacionamento, mas acontece que não é assim. Um dos primeiros choques dela quando foi morar com o namorado foi que, ao dormir, os dois viravam as costas um para o outro.

No início, a atitude de ambos a surpreendeu. Depois, ideias surgiram em sua mente que a fizeram consultar sua psicóloga de confiança e entender que esse comportamento não é ruim e não significa que deixaram de se amar ou que não gostam mais de estar juntos, mas sim que cada um tem seu espaço e há respeito pelo descanso.

A psicologia é uma das disciplinas do conhecimento com maior evolução, devido ao seu estudo do nível comportamental e emocional das pessoas.

Aqueles que estão envolvidos com essa atividade afirmam que é possível obter diagnósticos médicos relacionados ao cuidado da saúde mental. Além disso, de uma perspectiva utilitária, pode ajudar a revelar o significado real de muitas ações cotidianas.

Comportamentos humanos que têm significados ocultos

A psicologia não está apenas associada ao tratamento de problemas de saúde mental ou à prestação de respostas com a ajuda de terapias, também explora outros campos que atualmente são muito desafiadores, como a pesquisa de comportamentos humanos.

E precisamente nesse contexto, muitos gostariam de conhecer o significado oculto de virar as costas ao dormir com o parceiro, algo muito comum, mas que alguns interpretam como um presságio de separação, conforme o portal Terra.

A convivência entre duas pessoas diferentes, neste caso por motivos de namoro ou casamento, para a psicologia existe a possibilidade de avaliar o comportamento de ambos e determinar o estado de seu relacionamento.

Dormir de costas é confiança

Dado que estão unidos apenas por questões românticas, no final são duas pessoas que podem compartilhar gostos e atitudes diferentes, ao mesmo tempo que permite ou não o desenvolvimento de futuros conflitos. Nesse sentido, o significado de viver em casal gera certas ações que desencadeiam efeitos na saúde mental.

Ao ir para a cama, pode ser surpreendente ver o casal adotar uma posição diferente, como manter uma certa distância e ficar de costas um para o outro. Foi assim que a psicologia conduziu um estudo que examinou esses comportamentos e revelou uma mensagem positiva para a saúde mental de ambas as pessoas.

Embora muitos possam interpretar isso como um sinal de brigas ou conflitos, especialistas em psicologia afirmam que se trata de uma postura de segurança, confiança e independência pessoal. Em resumo, um sinal de respeito mútuo e de valorização pessoal.