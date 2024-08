‘Unhas de Borgonha’: 5 designs para usar a manicure mais elegante que será tendência nas próximas temporadas

As 'unhas de Borgonha' são as mais sofisticadas e estão em tendência para a próxima temporada

Uma nova temporada está prestes a chegar e não o fará sozinho, mas sim acompanhado por uma série de tendências em moda e beleza, tanto novas como as que retornam anualmente para esta acolhedora época.

Uma das tendências que retorna a cada ano são as unhas de Borgonha ou manicure na cor bordô, um estilo que muitos consideram como a irmã mais elegante e sofisticada das clássicas unhas vermelho cereja.

As unhas em tons de Borgonha são adequadas para todas porque ficam bem em diferentes cores de pele, formatos e comprimentos de unhas. Além disso, sua aparência proporciona grande profundidade e atemporalidade.

A cor escura e terrosa é tão sensual que pode ser usada lisa e exibir mãos deslumbrantes, mas também é versátil e é maravilhosa para usar designs mais intrincados e elaborados.

5 ideias de unhas de Borgonha para usar

Se você mal pode esperar para usar as unhas de Borgonha, aqui estão 5 ideias para exibir suas unhas nesta cor clássica e refinada da temporada que realça o glamour.

Unhas de Borgonha românticas

As amantes de manicures românticas podem usar unhas de Borgonha em um design combinando com outras cores mais suaves e adicionar pequenos corações para mais doçura. Como neste exemplo.

Unhas clássicas de Borgonha

As unhas bordô ficam espetaculares em sua versão lisa. Por isso, não hesite em aderir a essa tendência de forma tradicional. No final, a cor é tão intensa que deixa uma grande impressão por si só.

Unhas de Borgonha com brilho

As fãs de glitter podem optar por fazer as unhas de Borgonha com um esmalte com brilhos. Não são apenas glamorosas e sofisticadas, mas também hipnóticas desde a primeira aplicação.

Unhas de Borgonha estilo aura

As unhas aura estão na moda há algum tempo e tudo indica que continuarão sendo. Por isso, uma maneira incrível de exibir as unhas de Borgonha é no estilo aura, que é tão simples quanto bonito.

Unhas de Borgonha à francesa

Outra maneira sensacional de usar unhas de Borgonha é na francesinha, mas com acabamento duplo. E é que, não só estão na moda, mas também oferecem uma manicure moderna e sofisticada para a temporada.