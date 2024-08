Entenda por que você pode ser o problema da relação e estar arruinando tudo

Relacionamentos, em especial os de muitos anos, acabam entrando no modo automático em determinadas áreas. No entanto, é importante sempre notar o rumo da relação, pois quando não há reparos, o desgaste pode se dar por diversos motivos. Um deles tem a ver com comportamentos tóxicos, por muita das vezes, despercebidos.

ANÚNCIO

Tanto seu parceiro quanto você podem ser considerados os “vilões” da relação, dependendo do comportamento adotado.

Pode assustar pensar que você esteja arruinando o relacionamento com suas atitudes. Mas mantenha a calma, pois se existe essa preocupação de sua parte, significa a existência de um respeito e responsabilidade afetiva com o parceiro.

De acordo com o especialista e doutor Mark Travers, ao portal Psychology Today, existem algumas atitudes bem intencionadas que acabam se tornando tóxicas, podendo este ser o seu caso.

“A união pode nos trazer imensa alegria e satisfação. No entanto, pode facilmente tomar um rumo tóxico. Embora todos desejamos ser os melhores parceiros que podemos ser, às vezes podemos azedar a doçura por meio de nossas ações”, explica Travers.

Leia mais:

3 provas de que você é o problema da sua relação

Se suas atitudes sempre manifestam boa intenção, existe a possibilidade de mudá-las com o mesmo intuito. O primeiro passo é entender se você se identifica com tais ações tóxicas. Caso elas persistam, esteja ciente de que será o ingrediente responsável por “azedar” a relação.

Extraído do Psychology Today, abaixo você confere os três sinais indicadores de que você é o problema de seu relacionamento.