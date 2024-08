Adeus preto e branco: A cor bordô será sua melhor aliada para parecer elegante

A nova temporada em breve chega com tudo, e este ano será especial, pois nem o preto nem o branco estarão presentes na paleta de cores que tornarão esta fase muito estilosa, já que o tom de bordô será o destaque destes dias.

Agosto começou com a Semana de Moda de Copenhague, na qual foram apresentadas as coleções de outono-inverno 2024 e os 28 desfiles tiveram algo em comum: o bordô, não apenas em acessórios, mas também em peças de vestuário. Além disso, também ousaram brincar com combinações de texturas, o que dá mais dinamismo a cada visual.

A revista Vogue afirmou em uma de suas publicações que nos próximos três meses os looks monocromáticos serão os reis, juntamente com as roupas de couro bordô. Combiná-los pode ser um desafio, embora muitos fashionistas o classifiquem como uma cor neutra, mas hoje apresentamos as melhores dicas para que você o faça e tire o máximo proveito.

Como combinar peças de cor bordô?

Os tons neutros são os melhores aliados, então não hesite em combinar o bordô com bege, cinza, branco ou preto. Esses tons ajudam a destacar o bordô sem competir pela atenção, criando um visual elegante e sofisticado.

No entanto, também ficam divinos com as cores caramelo, marrom e verde-oliva, proporcionando uma atmosfera muito acolhedora. E se estiverem procurando por luxo, então, o esmeralda, o azul-marinho e o dourado adicionam um toque de prestígio quando combinados com o bordô. As mais ousadas podem fazê-lo com azul-celeste e rosa.

Você deve estar ciente dos tons que usarão, pois podem te favorecer ou jogar contra você. Se você deseja realçar a parte superior do seu corpo, opte por vestir bordô em blusas, suéteres ou casacos. Isso atrairá a atenção para a parte superior do seu corpo.

Se a sua intenção é disfarçar certas áreas, como quadris ou coxas, use bordô na parte de cima e opte por cores mais escuras ou neutras na parte de baixo.

Looks com a cor

Elegância casual

Use um suéter bordô com uma calça jeans escura e botas pretas. Adicione um cachecol xadrez em tons neutros para um toque extra.

Looks de Escritório elegante

Uma blusa bordô com uma saia lápis preta ou calças cinza carvão, combinadas com saltos nude ou pretos, são perfeitas para o trabalho.

Boho

Vista um vestido de malha bordô com uma jaqueta de couro marrom e botas altas. Adicione um chapéu fedora em tom caramelo para completar o visual.

Casacos

Um casaco bordô sobre um conjunto monocromático em tons neutros cria um visual sofisticado.