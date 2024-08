A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão - Carta da Força

Momento em que algumas batalhas se tornam mais evidentes e é preciso lutar. Ao se ver diante de rivalidades e manipulações, é importante manter a calma e os valores para não tomar atitudes que podem prejudicar sua reputação. Nutra sua sabedoria para dar a volta por cima.

Libra – Carta da Morte

Finalizações chegam para limpar a vida e dar lugar a novos crescimentos. Compreenda as oportunidades que nascem e não relute tanto; é um momento de absorver aprendizagens e deixar que algumas situações fiquem de vez no passado.

Virgem – Carta do Enforcado

A vida precisa de movimento para que sonhos sejam realizados e novas trajetórias nasçam. Comece a agir e a regar mais a colheita que deseja ter no futuro. Seja na vida amorosa ou profissional, a melhor atitude sempre será se comportar como o maior responsável em escrever sua história.

Escorpião – Carta do Papa

Algumas ilusões suas irão cair por terra e é preciso ter coragem para olhar a realidade sem medo, o que ajudará a superar tudo mais rápido. Não esconda mais algumas verdades e entenda que ela liberta. Quem está muito passivo pode ser colocado em pressão para agir de forma mais ativa.