O que é o ‘waist down dress’, o vestido na moda que foi popularizado pela princesa Diana e como você pode usá-lo

O vestido waist down é uma peça que se tornou emblemática no mundo da moda após se popularizar em grande parte graças à icônica princesa Diana. Este vestido, que geralmente apresenta um corte midi, é caracterizado por ter a linha do quadril muito mais baixa do que o habitual.

Esta característica gera um efeito alongado e feminino, favorecendo diferentes tipos de corpos e estilos. Ao longo dos anos, a moda evoluiu para oferecer versões que se adequam aos gostos pessoais de cada mulher e isso realmente faz a diferença.

As dicas para usar o vestido waist down no estilo da princesa Diana

A princesa Diana nos mostrou várias maneiras de usar o 'waist down dress', destacando sua elegância e sofisticação em eventos formais.

Suas escolhas de moda foram inspiradas nos estilos das mulheres chamadas flappers dos anos 20 e se tornaram referências de boa estética. Embora facilitar a silhueta alongada não seja novo, o 'waist down dress' retoma sua popularidade ao permitir que as mais baixas tenham uma dose de altura, enquanto as mais altas podem desfrutar do volume e da elegância que esta peça proporciona.

Existem várias maneiras de adaptá-lo a diferentes eventos e estilos. Uma das tendências atuais inclui designs oversized, que permitem brincar com o ajuste ao seu gosto. Você também pode optar por um modelo ajustado que destaque a figura, sempre mantendo o volume na parte inferior. Se estiver procurando estilizar a sua figura, um vestido tomara que caia com acessórios chamativos, como brincos grandes, pode ser uma opção perfeita, conforme destacado pela Hola.

Mesmo durante os meses mais frios, esta peça pode permanecer em seu armário. Adicionando um casaco elegante ou uma gabardine, você pode usar seu ‘waist down dress’ sem perder o estilo ou o calor.