Entenda a diferença entre Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette e Eau de Cologne

É possível que muitas de vocês tenham passado pela situação de entrar em uma perfumaria, não apenas se sentindo sobrecarregadas pela quantidade de aromas que torna difícil escolher apenas um, mas também por não conseguirem decidir entre um Perfume, Eau de Parfum (EDP), Eau de Toilette (EDT) e Colônia, sem saber o que cada um significa e em que residem as diferenças entre eles.

Basicamente, uma fragrância é uma mistura de óleo essencial e um solvente que, geralmente, é álcool com um pouco de água. A concentração do óleo fará a diferença. Enquanto o óleo essencial é o extrato de uma combinação de substâncias obtidas de plantas aromáticas, frutas e mais. Hoje vamos te apresentar qual é a diferença para que possa escolher um aroma que se adapte melhor às suas necessidades.

Diferença entre Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette e Colônia

Certamente você já percebeu que alguns perfumes duram mais do que outros ou parecem ser mais concentrados, que há pessoas que deixam sua fragrância por onde passam, enquanto outras cheiram deliciosamente ao se aproximar, isso se deve ao tipo de perfume que escolheram.

Água de Colônia

De acordo com a especialista em perfumaria, Esther Belmonte Lapuente, a Colônia ou Eau de Cologne (EDC) é aquela que possui menor concentração de óleos essenciais que lhe conferem seu odor característico. Geralmente contém menos de 5%, ou seja, possui mais álcool, o que requer a aplicação de uma quantidade maior e faz com que seu aroma dure pouco tempo, cerca de duas horas. Costuma ser usada no dia a dia.

Eau de Toilette

Esta fragrância tem uma concentração de óleo que varia de 5 a 10%, aproximadamente. “Um EDT tem uma menor concentração de óleo, o que faz com que o vapor do álcool se expanda e projete o cheiro para frente e para os lados. Geralmente não deixa rastro para trás quando se caminha”, explicou o especialista em perfumes, Guillermo Cornejo, em seu canal do Youtube.

Às vezes, essas fragrâncias podem parecer mais intensas do que o parfum, mas isso se deve principalmente às matérias-primas que as compõem, especialmente quando são de madeira. Dura cerca de quatro horas.

Eau de Parfum

Escolher uma fragrância sob este conceito significa que tem entre 10% e 20% dos óleos que lhe conferem seu aroma particular. Claro, ao ter mais óleo, a duração será muito maior na pele, porque há menos álcool para evaporar. No entanto, a água de perfume não tem a mesma projeção para fora como a colônia, mas dura de seis a oito horas.

Perfume ou Parfum

Também conhecido como perfume ou extrato de perfume, é o mais caro porque contém mais óleo essencial, até 40%, o que faz com que “evapore mais lentamente, dure mais na pele e deixe um rastro para trás enquanto caminhamos para frente”, de acordo com a explicação oferecida pelo especialista. São mais de oito horas garantidas de um bom cheiro.