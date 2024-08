Adeus tênis! Os ‘pumps’ de sola vermelha estão de volta e prometem o visual mais elegante e moderno: veja como usar

Em termos de calçado, há um tipo de salto que se tornou um dos favoritos das mulheres anos atrás e que hoje em dia está voltando com força para consolidar seu lugar como um dos mais icônicos dos últimos anos, são os pumps de sola vermelha.

Sim, por enquanto os tênis ficam em segundo plano, pois é inevitável falar sobre o grande retorno dos sapatos que um dia se tornaram os mais desejados alguns anos atrás e que, ao vê-los em uma vitrine, roubavam o fôlego, tudo graças a Christian Louboutin, que em 2012 os transformou na cereja do bolo dos outfits do streetstyle.

Prepare-se porque os saltos vermelhos prometem o look mais elegante do resto do ano, e os ‘So Kate’ da Louboutin estão mais poderosos e sensuais do que há uma década, então, se você está procurando um calçado perfeito para um visual formal, esta é a opção que você deve considerar.

Pumps de sola vermelha Foto: Canva (Foto: Canva)

Os sapatos ‘So Kate’ da Louboutin estão de volta à tendência

Em 2012, testemunhamos o nascimento de um design sensual, elegante e poderoso de sapatos que se tornou um dos mais cobiçados pelas mulheres, graças à sua icônica sola vermelha, criados por Christian Louboutin, que se inspirou na supermodelo Kate Moss para criar uns saltos que combinam glamour, simplicidade e sofisticação, levando o nome de ‘So Kate’.

E para o designer, eles realmente são ‘Tão Kate’, já que o próprio francês definiu o estilo da modelo como “Agudo, simples e muito complexo ao mesmo tempo”, razão pela qual ele criou um par de sapatos que seguem a linha do que um bom par deveria ter para ser perfeito, já que: “faz você se sentir bem, parecer bem, se sentir confiante, comprometido e feroz”.

Daí se tornou um sinônimo de glamour que apenas os amantes da moda começaram a usar, tornando-os um dos calçados mais sofisticados que por um tempo se tornaram os mais cobiçados e prometem chegar com força nas próximas temporadas.

Como combinar saltos altos de sola vermelha?

Este tipo de sapatos são tão versáteis quanto qualquer outro, mas merecem destaque, não se esqueça disso, então dê a eles a atenção que merecem combinando com roupas românticas, vestidos pomposos, saias e calças.

Com jeans e corpete

Quem disse que esses icônicos sapatos não podem ser combinados com jeans? Os 'So Kate' da Louboutin são o complemento perfeito para jeans com uma perna ligeiramente larga, mas dê um toque sedutor com um corset, você parecerá simples e muito elegante.

Com saias

Combine saltos altos de sola vermelha com uma saia plissada ou bufante, você ficará glamorosa e sofisticada com poucos elementos.

Sapatos nude com roupa preta

A versão nude desses saltos fica ainda mais bonita se combinada com um look preto, misture um visual completo com este calçado icônico.

Descontraída e confortável

Os mocassins de sola vermelha são uma excelente opção se você estiver à procura de algo mais descontraído e casual, combinam bem com calças pretas e uma camisa, você ficará moderna, fresca e com um visual suficientemente sofisticado.