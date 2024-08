‘Unhas de pedraria’ ou ‘gem nails’: 5 maneiras de adotar a tendência de manicure mais glamorosa deste ano

As 'gem nails' são ideais para as mulheres que amam o glamour e o brilho

Ao longo do ano, surgiram diferentes tendências em termos de manicure, desde as unhas aurora até as unhas sabão, mas as mais glamorosas de todas são, sem dúvida, as chamativas unhas de pedras.

A manicure em questão consiste em ter designs nas unhas protagonizados por pedraria, que podem variar de sutis a ousados. Tudo depende da cor, da quantidade e do tamanho das pedras.

A manicure Sarah Chue disse à revista InStyle: “As pedras são uma forma de levar o glamour a outro nível”, sobre este estilo de unhas decoradas com todo tipo de belos brilhantes sintéticos.

A artista de unhas Mazz Hanna acrescentou: “Realçam um estilo básico e adicionam uma dimensão única à sua arte de unhas”, quando questionada sobre essa prática brilhante e sofisticada pelo meio de comunicação.

3 ideias de unhas de pedraria para usar até o final do ano

Se você adora joias e deseja estender o brilho até suas unhas, continue a ler para ver cinco ideias bonitas de unhas com joias para inspirá-la.

Com pedras estratégicas

Uma maneira muito bonita de aderir à tendência das unhas de pedrarias é com um design composto por pedras dispostas em um padrão estratégico sobre uma base branca. Assim como este super glamoroso.

Com uma única pedra

As amantes de manicures simples podem adotar um estilo discreto de unhas de pedraria. Assim como este, que tem uma única grande pedra na ponta das unhas previamente pintadas com um esmalte nude.

Com muitas pérolas

As fanáticas de pérolas têm uma variedade de designs com este estilo para escolher, mas um muito elegante é este com pequenas pérolas dispostas em toda a unha em cor lilás.

Unha francesa adornada

As adeptas da manicure francesa podem aderir às gem nails com um design semelhante, mas com uma combinação de pedras brilhantes na ponta das unhas. O resultado é sensacional.

Com pedras chunky

As mulheres ousadas podem se aventurar nas unhas de pedras com designs que incluam mais complexidade, detalhes e pedras grandes. Como essas criadas pela famosa manicure San Sung Kim.