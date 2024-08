Dia do Pão de Queijo: onde encontrar esta delícia em São Paulo?

Quitute considerado patrimônio cultural e imaterial do Brasil, o Pão de Queijo registra produção de 892,5 mil toneladas por ano, segundo pesquisa industrial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2020.

Deste total, 2/3 são fabricados em Minas Gerais, criador da receita e o maior produtor do país, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA). Pela sua popularidade, o Pão de Queijo ganhou um dia para chamar de seu no calendário da gastronomia: 17 de agosto. Neste sábado, confira sugestões paulistanas de onde saborear a delícia.

Porção ou individual

Foto: Reprodução

Iguaria mineira que ganhou espaço no Brasil e no mundo, o Pão de Queijo ganhou uma data especial no calendário para registrar sua importância na gastronomia nacional. Neste 17 de agosto, amantes do quitute podem celebrar na Boulangerie Carioca, pâtisserie inspirada no estilo francês, que conta com versão individual, no valor de R$ 6,50 e porção de 8 mini pães de queijo por R$ 11,00.

Endereços: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jd. Iris. Instagram: @boulangeriecarioca

Legítimo sabor mineiro

Foto: Reprodução

Se a ideia é degustar o inconfundível e legítimo sabor do pão de queijo mineiro, aposte na Mais1.Café, uma das maiores redes de cafeterias do país, que oferece porções de mini pão de queijo com quatro e oito unidades, disponíveis entre R$ 9,90 e R$ 13,90, que podem ser encontradas em todas as lojas espalhadas pela capital. Conforme a preferência do cliente, a porção ainda pode ser acompanhada do delicioso creme de avelã com cacau da Nutella®, porém com um valor adicional a consultar na unidade desejada.

Serviço: Rua Loefgren, 1253, Santa Cruz, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados, das 7h às 16h | Rua Pamplona, 287, Bela Vista, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados das 9h às 15h | Rua Mourato Coelho, 903, Pinheiros, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Instagram: @mais1.cafe

