De amor só o próprio: entenda por que ser solteiro é algo bom

O senso comum que atrela o sucesso na vida de alguém em ter um compromisso amoroso é algo totalmente ultrapassado. Qual o sentido de ser validado só por ter alguém ao lado? Além disso, ser solteiro pode ser muito positivo!

Mas o que é melhor? Ser solteiro ou comprometido? Não há uma resposta padrão, pois tudo depende da experiência de cada um e há diversas coisas boas a serem extraídas para ambas as posições.

De acordo com a psicóloga social Theresa DiDonato, ao portal Psychlogy Today, de fato, o favorecimento de quem tem um relacionamento existe, além dos estereótipos estarem presentes de acordo com as normas culturais.

“As normas culturais geralmente favorecem os parceiros. Como as pessoas solteiras sabem, o mundo está cheio de estruturas (’Mesa para dois? ‘) e estereótipos (‘Algo deve estar errado com eles’) que sugerem que a solteira é menos desejável do que estar em um relacionamento”, diz a especialista.

Lembre-se que ser solteiro está longe de significar “fracasso”. Abrace os benefícios de estar só, caso este seja seu cenário. É interessante até mesmo aos que desejam um relacionamento lá na frente. Trabalhar no autoconhecimento primeiro pode te deixar ainda mais maduro para dar outros passos.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere 10 benefícios de ser solteiro.

De amor só o próprio: entenda por que ser solteiro é bom