Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário – Cartas 36 e 19

Só é possível abrir caminhos com a mente aberta e equilíbrio para usar a teimosia apenas nas causas certas. Comece a agir e pare de perder tempo com vícios e com o que não faz bem. Tome uma atitude para sair dessa energia que o prende a coisas que não são boas.

Capricórnio – Cartas 22 e 7

É com consciência e esperteza e que você não vai voltar a chamar de amigo ou sócio quem na verdade está planejando sua queda e tristeza por trás. Todo cuidado é pouco e é hora de ter atenção ao assinar contratos ou estender a mão, pois nem todo mundo merece.

Aquário– Cartas 30 e 17

A sorte chega em sua vida para motivar ações mais justas e o equilíbrio emocional que pode ter sido perdido. Uma vitória o motiva e prova que a vida também dá reviravoltas positivas.

Peixes– 33 e 23

Tem gente chegando em sua vida com coisa boa a entregar. Aceite as boas intenções que podem trazer mudanças transformadoras sempre com senso crítico. Saiba quem pode ou não ser colocado para dentro de casa e no seu ritmo construa a confiança.