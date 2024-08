A superlua azul deixará um conselho poderoso para cada signo do horóscopo

A Super Lua Azul deixará um conselho poderoso para cada signo do horóscopo

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Neste momento no seu trabalho, é necessário que se concentre no que você é boa, para que possa se destacar ainda mais e assim pedir um aumento ou o que precisar. Se não tiver emprego, destaque suas qualidades para chamar a atenção dos recrutadores.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Se realmente quiser ter sucesso no amor, não deve dar nada como garantido. O ideal é que pergunte, que não fique com dúvidas ou comece a supor, pois isso só fará com que seu relacionamento se deteriore. Se gosta de alguém, atreva-se a perguntar se é recíproco.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

O fato de você não ver uma ação acontecendo não significa que algo maravilhoso não esteja ocorrendo para você. Os tempos vão mudar para melhor, você só precisa ser um pouco mais paciente do que tem sido, para que desfrute ao máximo de uma das melhores notícias da sua vida.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Está tudo bem sentir saudade, mas não se prenda a isso. Viva o momento e a emoção, deixe fluir e ir embora, busque maneiras de obter emoções positivas para que não afete seu desempenho. Você verá que o universo conspirará a seu favor para realizar um sonho.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Diante da falta de dinheiro por motivos alheios à sua vontade, terá que apelar à criatividade e também abraçar a austeridade; quando menos esperar, a bonança voltará às suas mãos. Não renegue isso, apenas encara como parte do ciclo.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

As pessoas ao seu redor que te conhecem bem sabem que podem contar com você a qualquer momento, mas desejam que você demonstre seus sentimentos com mais frequência. Faça um esforço, pois isso nutre a alma.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

A ambição no trabalho pode ser bem recebida, mas também pode jogar contra você se não souber estabelecer limites, pois pode isolá-lo em um ambiente onde é necessário estar em contato com os outros. O ideal é que você defina metas realistas.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Você precisa buscar várias alternativas e não se concentrar em um único plano, porque não sabe o que o destino lhe reserva, especialmente neste momento em que há muita agitação ao seu redor. Procure estratégias que possa executar com pouco dinheiro e tenham uma alta taxa de eficácia.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Às vezes é preciso estar aberto a aceitar críticas construtivas que outros possam fazer sobre o seu trabalho ou os papéis que desempenha na sua vida, porque eles veem comportamentos e ações que você não vê. É preciso ser mais humilde, pois eles dizem isso porque se preocupam com você.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Não se preocupe com alguns movimentos que estão acontecendo no seu local de trabalho, pois, mesmo que não lhe digam, seus superiores estão satisfeitos com o seu desempenho, então apenas concentre-se nas suas tarefas e continue demonstrando que é competente.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Quando os relacionamentos amorosos valem a pena, é preciso lutar por eles até o fim, não se sinta derrotada se souber que a vitória pode ser grandiosa. Agora, se por razões que não pode controlar perde, então, fica em paz sabendo que fez tudo. Não ficou nada pendente.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Compartilhar conhecimentos com seus colegas não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, diz muitas coisas boas sobre você e é uma boa estratégia para ter aliados e manter todos em sintonia. Lembre-se de reservar algo para si mesmo, não revele tudo também.