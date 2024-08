‘Unhas frutadas’: 5 designs de manicure em tendência

As unhas frutadas são uma das grandes tendências desse ano

As tendências de manicure vibrantes e cheias de vida ainda estão em alta. Este é o caso das unhas afrutadas ou ‘fruity nails’.

As unhas frutadas começaram a ser vistas nas mãos das mulheres mais chiques no início da temporada de verão e desde então têm se mantido como a tendência mais divertida, colorida e doce.

Desde abacaxis e cerejas tropicais, passando por morangos e kiwis suculentos até laranjas vibrantes, todas as frutas são estrelas desses designs cheios de personalidade que evocam a alegria da estação.

Ideias de unhas frutadas para usar neste verão de 2024

Se este tipo de unhas chama a sua atenção, mas você não tem ideia de como usá-la, aqui estão cinco designs de unhas frutadas para inspirá-la a experimentá-las antes do verão acabar.

Unhas de salada de frutas 3D

Uma ótima maneira de aderir à tendência de unhas frutadas é com um design tridimensional de salada de frutas. Como esta colorida nail art que combina desenhos feitos à mão com escultura em 3D.

As unhas frutadas são uma das grandes tendências desse ano | (Instagram)

Unhas de frutas babies

As amantes de designs minimalistas podem aderir à moda das unhas frutadas com uma manicure em que pequenas frutas diferentes são pintadas sobre uma base perolada em cada unha.

Unhas de salada de frutas full color

Se não tem medo de cor, você pode optar por uma manicure em que cada unha esteja pintada de um tom vibrante diferente e tenha uma fruta diferente por cima, como neste belo exemplo.

Unhas de pequenas cerejas

As cerejas são uma das frutas mais populares entre as unhas frutadas. Por isso, uma boa maneira de aderir à tendência é com um design em que sejam protagonistas, como estas francesinhas.

Unhas de pequenas bananas

Se você tiver uma fruta favorita, experimente pintar pequenas versões dela sobre uma base transparente ou nude. O efeito final é muito minimalista e elegante, como neste visual com bananas.