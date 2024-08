Sai ranking dos destinos mais baratos para viajar em 2024

O ranking anual dos destinos turísticos mais acessíveis do mundo para 2024 foi divulgado pela Post Office Travel Money, uma empresa britânica especializada em câmbio e finanças de viagens. Este estudo avalia o custo de itens essenciais em 40 cidades ao redor do mundo, incluindo refeições, bebidas, protetor solar e outras despesas básicas que os viajantes enfrentam em suas viagens. O objetivo é ajudar os turistas a encontrar destinos que oferecem uma ótima experiência de viagem sem comprometer o orçamento.

Hoi An no Vietnã lidera o ranking

Entre os destinos analisados, Hoi An, uma cidade encantadora localizada na costa do Vietnã, se destacou como a mais barata para os turistas em 2024. Conhecida por sua rica herança cultural e histórica, Hoi An oferece uma experiência autêntica e imersiva, com custos que agradam a qualquer viajante que busca qualidade e economia. As ruas estreitas e charmosas, os templos antigos e a vibrante cena gastronômica tornam esta cidade um destino imperdível.

Além de Hoi An, o ranking inclui outras cidades em diversas partes do mundo, como Ásia, Europa e América Latina, cada uma oferecendo algo único e especial para os visitantes. Um ponto interessante do relatório é que 25 dos 40 destinos pesquisados apresentaram uma queda nos preços de refeições e bebidas em comparação ao ano anterior, o que torna esses lugares ainda mais atraentes para quem quer viajar sem gastar muito.

Confira os top 10 do ranking

Hoi An (Vietnã) Cidade do Cabo (África do Sul) Mombaça (Quênia) Tóquio (Japão) Algarve (Portugal) Sharm el-Sheikh (Egito) Sunny Beach (Bulgária) Kuta (Bali) Marmaris (Turquia) Pafos (Chipre)

Viaje mais gastando menos

O relatório Holiday Money enfatiza que é possível desfrutar de viagens incríveis com um orçamento limitado. A lista foi cuidadosamente elaborada para incluir destinos que, além de serem financeiramente acessíveis, proporcionam experiências enriquecedoras e memoráveis. Desde explorar ruínas históricas até relaxar em praias paradisíacas, esses locais são ideais para quem deseja conhecer novos lugares sem grandes preocupações financeiras.

Para os viajantes que buscam aproveitar ao máximo suas férias, esses destinos oferecem uma excelente relação custo-benefício, permitindo explorar novas culturas e paisagens sem comprometer as finanças. A queda nos custos em muitos desses lugares significa que 2024 pode ser o ano perfeito para planejar aquela viagem dos sonhos com um orçamento mais restrito.