Calças jeans ferradura serão tendência pela sua originalidade

Pronto para dar uma reviravolta no seu guarda-roupa? Se a resposta for um enfático ‘sim’, então você veio ao lugar certo, pois este é o sinal para você se arriscar, sair do convencional e ultrapassar os limites do estabelecido, tudo a partir do conforto do seu armário, pois estamos prestes a mostrar as calças jeans mais autênticas que serão tendência em 2024.

Os jeans são o básico do guarda-roupa que combina com tudo, aquela peça tão nobre e leal que ajuda as mulheres a sentirem-se livres e confortáveis o suficiente para realizar diferentes atividades, desde eventos formais até um passeio casual, a verdade é que combinam com tudo, esta é a razão pela qual foram reinventados este ano.

Desta vez, os especialistas em moda preveem o sucesso das calças jeans ferradura e posicionam-se como aquelas que vêm substituir os famosos baggy que voltaram para reclamar seu trono com essa inspiração dos anos 2000, que foi usada por ícones daquela época e que até hoje estrelas como Jennifer Lopez e Shakira têm usado com orgulho.

O que são jeans ferradura?

Se deseja dar um toque diferente e autêntico ao seu visual, então aqui está a peça que promete reinar, e que também é uma das mais originais, já que a sua forma consegue chamar a atenção desde o primeiro momento. Por isso, se não gosta de correr riscos, é melhor pensar duas vezes antes de apostar nestas calças jeans.

A sua forma peculiar promete invadir as ruas, uma vez que se trata de um tipo de jeans que se destaca por ser de perna larga e curva, que se alarga até aos tornozelos, fechando a sua forma e tornando-se muito mais estreita na parte inferior. Embora a sua característica especial tenha dividido opiniões e até gerado controvérsia nas redes sociais, este tipo de jeans, quando combinados da forma correta, são muito chiques.

“O corte de ferradura parece um pouco escultural, mas tem a capacidade de parecer relaxado e sofisticado. Faz referência a estilos vintage, mas se sente moderno,” disse Marianne McDonald, diretora criativa da Citizens Of Humanity, à Vogue.

Como combinar jeans ferradura?

Apesar de sua forma, as calças jeans ferradura possuem uma vibração especial que talvez você goste e se decidiu usá-las, aqui estão as chaves para você parecer chique.

Com sapatos de salto baixo

As calças jeans de ferradura ficam melhores com sapatos kitten, cria um look em tons neutros e terá pronto um outfit perfeito.

Com blazer

Para um visual formal, combine jeans de corte reto com uma blusa e blazer, em preto é perfeito até mesmo para usar no escritório, enquanto você parece uma verdadeira especialista em moda.

Com mules

As calças jeans de ferradura ficam perfeitas com roupas de corte reto e alfaiataria, por isso combine com casacos de tweed e complete seu visual com mules para um look casual.

Com blusas românticas

Não se esqueça das blusas românticas que este ano ganharam mais destaque, combine com suas calças jeans de cintura alta favoritas e termine com sandálias ou mules de salto.