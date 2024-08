Benefícios e riscos da nova prática de saúde: água com bicarbonato de sódio

Estão compartilhando na internet que, ao adicionar bicarbonato de sódio à água, melhora o desempenho esportivo, evita o refluxo ácido, melhora os níveis de energia e muito mais. No entanto, os especialistas afirmam que a utilidade dessa prática para várias condições é uma questão cheia de nuances, devido à limitação e heterogeneidade das pesquisas, aos riscos e à saúde pessoal.

“O bicarbonato de sódio é um ingrediente natural muito bom que pode fazer muita coisa”, disse Frances Largeman-Roth, nutricionista dietista registrada e autora de ‘Everyday Snack Tray’. “Também pode neutralizar odores e ajudar a remover manchas das roupas”, disse Largeman-Roth por e-mail.

É seguro consumir bicarbonato de sódio?

O fato de que o bicarbonato de sódio seja produzido a partir de ingredientes naturais não significa que seja seguro ingeri-lo sem regulação, acrescentou Largeman-Roth. A necessidade de cautela se deve à química do bicarbonato de sódio e do corpo, e como a interação sensível entre eles é exatamente o que poderia ajudar ou prejudicar.

O bicarbonato de sódio é uma substância alcalina composta por sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, disse Grace Derocha, nutricionista dietista registrada e porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética. A principal maneira pela qual o bicarbonato de sódio poderia ser útil para problemas como o refluxo ácido é neutralizando o ácido.

Na escala de pH de acidez e alcalinidade, qualquer coisa com um pH inferior a 7 é ácida, enquanto de 7 a 8 é neutra e qualquer coisa entre 8 e 14 é alcalina ou básica. O intervalo normal de pH do corpo humano, medido no sangue, é de 7,35 a 7,45, disse Derocha, mas partes e substâncias específicas do corpo têm seu próprio pH, como o pH altamente ácido do estômago de 1.

O consumo excessivo de bicarbonato de sódio, que possui um pH alcalino de aproximadamente 8,3, pode fazer as coisas saírem do controle. Com base nesta afirmação científica, é isso que as pesquisas e especialistas dizem sobre os efeitos na saúde, os principais fatores de risco e outras informações importantes que você precisa saber a respeito.

Gestão de riscos

Independentemente da sua situação, sempre consulte o seu médico para garantir que uma nova prática de saúde seja adequada para você, pois o corpo de cada pessoa é diferente, disse Derocha. Um menor nível de ácido estomacal pode fazer com que alguns medicamentos demorem mais para fazer efeito ou afetem seu funcionamento, disse Largeman-Roth.

Existem pessoas para as quais essa indicação é fundamental e a suplementação com bicarbonato de sódio não é de forma alguma recomendável. Isso inclui crianças; aqueles com problemas cardiovasculares, acidose ou alcalose; e pessoas grávidas, disseram os especialistas.

Esta precaução se deve em parte ao alto teor de sódio, já que uma colher de chá contém mais de 1.200 miligramas. O limite diário ideal de sódio da Associação Americana do Coração é de 1500 miligramas por dia para a maioria dos adultos, especialmente aqueles com pressão alta, e não mais do que 2.300 miligramas por dia.

Doses recomendadas

Não há uma recomendação de dose universal, disseram os especialistas. Mas para indigestão, você pode tentar com ¼ de colher de chá misturada com um copo de água, disse Largeman-Roth. Algumas pessoas usam uma colher de chá, disse Derocha, mas aumentar gradualmente a dose pode ser melhor, pois algumas pessoas experimentam diarréia, gases, náuseas ou vômitos ao tomar em excesso. Beber após as refeições é o melhor, pois primeiro o ácido do estômago é necessário para digerir os alimentos, acrescentou.

Os estudos de aptidão física geralmente prescrevem uma dose de bicarbonato de sódio dentro da faixa de 0,2 a 0,5 gramas por quilo de peso corporal, o que significa que uma pessoa que pesa cerca de 59 quilos ou 130 libras, poderia usar pelo menos uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Mas na realidade, muitos atletas não conseguem tolerar essa quantidade, disse Largeman-Roth.

Para a doença renal, os médicos ajustam a dose do comprimido de acordo com a análise de sangue do paciente, disse O'Connor.

Exceder-se ou beber água com bicarbonato de sódio a longo prazo "pode ter resultados desastrosos", disse Largeman-Roth, acrescentando que há pessoas que acabaram na sala de emergência por terem causado uma alcalose metabólica em seus corpos, o que significa que o pH do corpo chega a mais de 7,45. A alcalose pode danificar o coração, diminuir o fluxo sanguíneo para o cérebro, causar confusão mental e reduzir o fluxo de oxigênio para os tecidos corporais, acrescentou.

O estômago também pode começar a secretar ácido em excesso para evitar o bicarbonato de sódio que supõe que você ingerirá, disse O’Connor.