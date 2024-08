As revelações desta quinta para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações desta quinta-feira, 15 de agosto, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot de hoje destaca que você precisa permanecer consistente. Às vezes, sua mente está cheia de pensamentos negativos; é importante que você se liberte deles.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot de hoje destaca para o signo de Escorpião que você está entrando em uma fase muito positiva, na qual poderá pedir o que deseja e verá suas vontades se realizarem. Então, aproveite.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca que este é o seu ano, não se esqueça disso. Você será muito forte e seu trabalho será reconhecido. Aproveite esta fase.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você terá novas oportunidades em questões de trabalho. O tarot também destaca que é necessário encontrar o verdadeiro caminho que você está seguindo.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca uma ótima fase amorosa para o signo de Aquário. Um novo amor chegará e fará você muito feliz. Para aqueles que já têm um parceiro, será um período para firmar compromissos.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Novamente, o tarot destaca para o signo de Peixes que é o momento de deixar as amarras do passado e focar no presente. Um grande momento está por vir muito em breve.

Com informações do site AS.com