A Superlua de Esturjão brilha para atrair harmonia e felicidade para 5 signos

A Superlua do Esturjão será a maior e mais brilhante do verão

A Superlua de Esturjão brilhará no céu no próximo dia 19 de agosto e atrairá energia de harmonia e felicidade para vários signos do zodíaco.

ANÚNCIO

A Lua será maior do que o normal e sua luz capturará a atenção de todos. Áries, Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário serão os signos que receberão todas as energias positivas deste evento.

Áries

Virão dias de muito esforço e força de vontade para avançar, tanto que não haverá obstáculo que você não consiga superar, porque você tem o ímpeto e a vontade de seguir em frente. Acreditar em si mesma, em suas capacidades e, acima de tudo, em sua intuição é o que permitiu que desfrutasse do sucesso, atraindo assim a harmonia e a felicidade pela qual tanto lutou. Seu amor pela família e a liderança que exerce sobre eles é o que a ajudará a enfrentar qualquer situação complicada que surgir no caminho.

Gêmeos

Você está na melhor fase da sua vida para assumir novos desafios e triunfar no campo profissional, mas para isso você deve ser firme nas decisões que tomar, pois disso depende que seu futuro seja de progresso e bem-estar. As bênçãos chegam à sua vida porque você é uma pessoa generosa e humilde, e a cada passo que dá, faz isso convencida de que será o melhor para você e sua família. Existem estudos que você precisa concluir para poder avançar e realizar seu sonho profissional.

Leão

Você está passando por um momento de muita abundância e isso faz com que você se controle, pois quer garantir seu futuro. Você é inteligente, carismático, com um ímpeto único de seguir em frente, componentes mais do que suficientes para o sucesso que está experimentando. Aproveite este momento, a felicidade que sente ao ter sua família bem, o amor do seu parceiro e a vida que está construindo para ser melhor a cada dia.

Sagitário

A energia da Superlua de Esturjão é o impulso que você precisava para avançar e você deve aproveitá-la ao máximo, pois disso depende o seu futuro com finanças equilibradas. Cuide-se dos egos e da inveja de pessoas que falam mal de você pelas costas. Você sabe quem são e como afastá-las. Avançar é o seu objetivo, desafiar os desafios é o seu propósito para ter harmonia e felicidade para você e sua família. Firmeza em suas decisões e seguindo sua intuição.

Peixes

Esta energia da Superlua permitirá que você faça mudanças importantes na sua vida, incluindo acreditar em si mesma, o que será a chave para superar qualquer desafio. Você tem objetivos a cumprir e deve manter o foco para não se desviar do caminho, mas se isso acontecer, não se preocupe, pois as suas boas vibrações e a sua vontade de avançar vão te dar o impulso para se levantar e seguir em frente. As bênçãos estão a caminho da sua vida e você deve recebê-las com gratidão, pois isso irá encher a sua vida de harmonia e felicidade.