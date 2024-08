Tonalidade Madeira Vintage: a cor de cabelo que está em alta

É uma tendência atual que procura recriar a aparência quente e natural da madeira envelhecida. Este tom mistura tons de marrom com matizes dourados e acinzentados, criando uma cor suave e elegante que lembra a aparência rústica e natural da madeira antiga. É uma opção ideal para aqueles que buscam uma cor de cabelo que seja ao mesmo tempo clássica e moderna, com um toque de sofisticação.

O estilista Dimitris Giannetos foi o criador desta nova técnica que combina o melhor do verão e do outono. Em um artigo da Glamour, o especialista afirmou que “a madeira vintage é uma combinação de mogno e carvalho”.

E assim ela criou: "Ela usou uma combinação de mechas loiras e a cor permanente Rapsodia da Color Moroccanoil em 6.3 para os reflexos mais escuros. Depois das mechas, ela usou um tom loiro chocolate claro e obteve um efeito natural e quente: é a cor depois de voltar de férias".

Quem pode usar?

De acordo com o tipo de pele, esta cor favorece especialmente pessoas com tons quentes e neutros, embora, com os matizes corretos, também possa se adaptar a peles frias. Além disso, funciona bem em cabelos desde o castanho claro até o escuro e é especialmente eficaz em cabelos com textura, como ondulados ou cacheados, pois a cor pode realçar a profundidade e o movimento natural do cabelo. É ideal para quem busca um visual sofisticado, mas discreto, com um toque vintage.

Algumas de suas vantagens são que é muito versátil, pois se adapta a diferentes estilos, desde os mais casuais até os mais elegantes. Além disso, por ser um tom mais natural e próximo da cor base de muitas pessoas, não requer retoques frequentes, o que o torna ideal para aqueles que preferem uma manutenção baixa.

Outro ponto a favor é que dá profundidade e dimensão, proporcionando a aparência de um cabelo mais volumoso e com mais textura.

Assim como com o resto das técnicas aplicadas no cabelo, é necessário mantê-lo sempre hidratado usando máscaras e óleos, para manter o brilho e a saúde, principalmente quando está descolorido. Também é importante usar um protetor térmico para protegê-lo das altas temperaturas dos secadores e pranchas de cabelo.