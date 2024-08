Saias de seda substituíram as estampas de animais: dicas de como usar aos 50

As saias de seda são as mais elegantes e delicadas de 2024

As saias de estampa animal foram umas das favoritas deste 2024, mas outras já chegaram para substituí-las e são as saias de seda.

Estas peças são das mais elegantes e glamorosas, e podem ser usadas de várias formas, realçando sua figura e curvas aos 50 anos.

As saias midi de seda são semi-justas e vêm em diferentes tons, para que você possa usá-las de várias maneiras, e nós mostramos isso a você.

Saia de seda com jaqueta jeans e tênis

Você pode usar uma saia de seda aos 50 anos se a combinar com um top e adicionar uma jaqueta jeans, isso fará você parecer jovem e moderna.

E você parecerá ainda mais confortável se usar esta roupa com tênis brancos, ou se preferir algo mais elegante, então opte por saltos ou alpargatas e adicione uma bolsa chique.

Saia de seda com colete e sapatos sem salto

Outra forma de usar uma saia de seda com classe aos 50 anos é combiná-la com um colete em tons de preto, branco ou bege, dependendo do tom da saia.

Complemente este visual com um par de sapatos transparentes, ou seja, saltos transparentes, e use uma bolsa e joias elegantes para dar um toque extra ao look.

Saia de seda com camisa e saltos altos

Também pode usar uma saia de seda vermelha com uma camisa branca, seja por dentro ou amarrada, e parecerá jovem e sexy.

Complemente este visual com saltos altos ou stilettos para se destacar aos 50 e roubar todos os olhares.

Saia de seda e body com botins

Outra opção é usar uma saia de seda com um body com decote elegante, seja halter, redondo ou bardot.

Para este visual, pode optar por botas pretas ou bege e claro, adicionar joias e até mesmo um chapéu se quiser dar um up no visual.

Saia de seda e blazer com saltos altos

Se quiser algo mais elegante e com classe, pode usar uma saia de seda com um top ou camiseta e adicionar um blazer em tom neutro.

Complemente este visual com saltos altos ou stilettos e carregue uma bolsa chique que chame a atenção onde quer que vá.