Jennifer Lawrence faz do Mom Jeans a peça-chave em look casual

Jennifer Lawrence, conhecida por seu estilo descontraído e elegante, foi vista recentemente em Nova York em um passeio casual com sua família. De acordo com o site Harpers Bazaar, a estrela de “Jogos Vorazes” chamou atenção ao combinar peças clássicas de forma que representaram perfeitamente o equilíbrio entre conforto e sofisticação.

Visual inspirador para a primavera

A atriz escolheu um suéter preto de gola alta, que foi harmoniosamente combinado com um par de jeans estilo “mom”, de perna larga, ajustados com um cinto de couro preto. Para completar o visual, ela optou por um casaco azul-marinho e tênis verde-limão da Adidas, que trouxeram um toque de cor ao look. Os acessórios também foram cuidadosamente selecionados, incluindo uma bolsa de couro camel, óculos de sol de tartaruga e brincos com pedras verdes, que deram um toque extra de sofisticação.

Foto: Getty Images

Durante o passeio, Jennifer carregava um boné do New York Yankees e uma pequena jaqueta amarela com capuz adornado com o rosto de um leão, itens que provavelmente pertenciam ao seu filho. Seu marido, Cooke Maroney, também exibiu um estilo casual, com uma camiseta cinza clara, calças cáqui e uma jaqueta azul felpuda, finalizando o look com tênis Vans.

A vida de mãe

Desde o nascimento de seu filho Cy, em fevereiro de 2022, Jennifer Lawrence compartilha abertamente como a maternidade transformou sua vida. Em entrevistas, ela descreveu o quanto se apaixonou pela experiência de ser mãe e como isso mudou sua perspectiva sobre a vida. A atriz mencionou que se sente mais conectada com todas as crianças e que a maternidade a fez apreciar ainda mais os pequenos momentos do dia a dia.

Este passeio em família não apenas mostrou o lado pessoal de Jennifer, mas também reforçou seu status como ícone de estilo, capaz de misturar peças clássicas com toques modernos, criando um visual que é ao mesmo tempo, prático e elegante.