Alerta dos Guardiões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco. Confira a seguir:

Áries – Carta da Pomba Gira do Cabaré

O pior traído é aquele que nega e prefere construir a vida em cima de mentiras e ilusões. É hora de ser mais consciente da realidade e buscar relações que se baseiem na verdade. Saiba desapegar daquilo que já não faz bem para você e para outros.

Touro – Carta da Pomba Gira Dama da Noite

Tudo nessa vida precisa de planejamento se é para ser bem feito e duradouro. Gastar o tempo com o que não leva a lugar nenhum só atrasa seu sucesso e pode mais tarde passar uma conta nada agradável de receber. Cuidado com o que as obsessões egoístas que podem ser baseadas em ilusões e nunca sairão do lugar.

Gêmeos – Carta do Exu Morcego

Não se apegue mais ao sentimento de que algumas coisas ruins da vida possam se repetir, como infelicidades ou traições. É hora de se conectar mais com a intuição e ter autoconfiança para seguir em frente, trabalhando as limitações e problemas com sabedoria para que eles o deixem de afetá-lo.

Câncer – Carta da Pomba Gira 7 Gargalhadas

A ansiedade pode cegar, mesmo diante de boas oportunidades que podem fazer a vida crescer de alguma maneira. Apegue-se a paciência para tomar suas decisões ou atitudes e verá que os resultados são positivos. Não se feche para algumas reconciliações sinceras e trabalhe sempre a compreensão.