A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta do Enforcado

Momento de sentir muitas pressões e mudanças que podem levar os sentimentos para lados opostos de uma hora para a outra. Cuide da sua mente e sentimentos para não entrar em fatiga e poder driblar a tristeza que pode chegar. É momento de colocar os pés no chão, mas não ficar parado; escolha caminhar e seguir em frente.

Virgem – Carta O Carro

Hora de finalizar projetos e situações para finalmente colher os bons resultados e seguir em frente. Faça isso de boa forma e com consciência, evitando erros ou falhas impulsivas que possam colocar tudo a perder. Tenha estratégia.

Libra – Carta da Lua

Cuidado para não entrar em ilusões e ciúmes infundados que atrapalham a vida amorosa. É hora de trabalhar a união na sua vida amorosa e evitar cair em paranoias, mantenha os pés no chão.

Escorpião – Carta O Juízo Final

Existem chamados e potenciais nascendo, mas você não tem explorado nada. É a hora de começar a olhar mais para o que deseja fazer na vida, realizando mudanças ou percorrendo novos caminhos sem o medo de ser menor que alguém ou não se destacar o suficiente.