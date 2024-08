5 perfumes vintage femininos que são clássicos e voltam com força em 2024

Num mundo onde as tendências mudam constantemente, os perfumes vintage têm um encanto atemporal. Em 2024, estamos vendo um ressurgimento de fragrâncias que conquistaram gerações passadas e que as atuais devem ter em sua penteadeira, sim ou sim.

São clássicos que nunca saem de moda e podem ser usados tanto de dia quanto à noite, desfrutando de grande popularidade e aceitação entre os conhecedores, que destacam especialmente suas notas elegantes.

Perfumes vintage femininos para 2024

Chanel No. 5

Lançado em 1921, o Chanel No. 5 é talvez o mais icônico de todos. Com suas notas florais de jasmim e rosa, juntamente com um fundo de vetiver e sândalo, este perfume reflete elegância e sofisticação. É lembrado como o perfume de Marilyn Monroe, o que o torna um clássico eterno que sempre será relevante.

Guerlain Shalimar

Além disso, temos esta fragrância criada em 1925 e que tem sido zelosamente guardada no coração de muitas mulheres ao longo dos anos. Com notas de bergamota, madeira de sândalo e baunilha, Shalimar evoca um sentido de romance e mistério.

Trésor da Lancôme

Lançado em 1990, Trésor se destaca por sua mistura de notas especiais que incluem rosa, pêssego e almíscar. Com uma essência romântica, este perfume resistiu ao teste do tempo, atraindo tanto novas usuárias como aqueles que o amam desde sempre.

Dior Poison

Desde o seu lançamento em 1985, o Poison tem sido a escolha de mulheres audaciosas, que não têm medo de cheirar a notas de ameixa, flores exóticas e um toque de âmbar. É exótico e original para mulheres jovens, afirmam.

Ópio de Yves Saint Laurent

Lançado em 1977, Opium é uma fragrância que capturou a essência da sedução. Com notas de tangerina, pimenta e flor de lótus, esta fragrância oriental faz uma declaração ousada.