Problemas para dormir? Mercúrio retrógrado pode estar te afetando e isto é o que dizem os especialistas

Ouvir a frase ‘Mercúrio retrógrado’ deixa algumas mulheres nervosas, pois existe a falsa crença de que essa percepção do movimento do planeta mais próximo ao Sol é portadora de más notícias e causadora de que os objetivos sejam frustrados.

O pequeno corpo celeste entrou em retrogradação no dia 5 de agosto e permanecerá assim até o dia 28 deste mês, para depois repetir o ciclo de 26 de novembro a 15 de dezembro. “Na realidade, Mercúrio não retrocede em sua órbita ao redor do Sol. O movimento retrógrado é uma ilusão óptica causada por todos os planetas se movendo a velocidades diferentes uns dos outros”, afirmou um artigo da revista científica National Geographic.

Na mesma publicação, explicaram que "é como dirigir por uma autoestrada com várias faixas na mesma direção e se você ultrapassar um carro em outra faixa que está mais lento, pode parecer que ele está se movendo para trás em comparação com você".

A experiência de alguns usuários se tornou viral no Tik Tok, afirmando que desde que o planeta diminuiu a velocidade de sua translação, eles têm tido uma série de sonhos muito vívidos que os deixaram confusos.

O Mercúrio retrógrado pode afetar o sono?

Na astrologia, acredita-se que Mercúrio retrógrado afeta principalmente a comunicação, o que pode levar a conflitos devido a mal-entendidos, somando-se a isso dificuldades com as telecomunicações, razão pela qual ocorrem falhas em e-mails, mensagens instantâneas e outros meios de comunicação.

Segundo a astróloga e consultora de bem-estar Stephanie Gailing, explicou ao La Opinión, durante este período “as pessoas são mais propensas a reprimir os problemas em vez de expressá-los, o que pode afetar a sua mente. Se a sua comunicação não está fluindo bem, terá mais tensão, terá mais preocupação”.

Então, esta é uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade em adormecer ou não dormem bem, como geralmente acontece.

Por sua vez, a astróloga Inbaal Honigman, em uma entrevista para a Glamour, "quando Mercúrio retrógrado interfere na forma como nos relacionamos com os outros, cria um ambiente de ansiedade que dificulta o sono".

Nesse contexto, "sentar e se preocupar com algo que dissemos e como pode ser interpretado pode nos tirar o sono durante o retrógrado". Pacotes que não aparecem, fotos em chat errado e outros incidentes podem fazer com que os nervos disparem a insônia. Enquanto Martin Seeley, especialista em sono e diretor geral da Mattress Next Day, deu sua explicação.

“Este aumento nos níveis de ansiedade e estresse geralmente é causado pelo efeito placebo de acreditar que surgirão desafios e que as coisas vão dar errado, criando uma profecia auto-realizável”.