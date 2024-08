Perfumes femininos desagradáveis e que quase ninguém gosta!

Gostar ou não de um perfume é algo muito pessoal, contudo, existem aquelas fragrâncias que são muito amada por uns e odiada por outros.

Este é o caso do tópico a seguir elaborado pela youtuber especializada em perfumes Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, que listou os perfumes que ela ama, mas que o povo detesta. Em qual dos dois lados será que você está? Confira!

Floratta Fleur Supreme - O Boticário

Mesmo fazendo parte de uma das linhas mais famosas da marca, este é um perfume muito criticado pelo público feminino, que chega a citar que essa fragrância é até mesmo fedida!

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Flor de Íris, Ylang Ylang, Osmanthus, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Patchouli, Vetiver e Ládano.

Ekos Estoraque - Natura

Com uma nova versão, relançada em 2021, seu aroma de chá talvez seja o motivo de desconfiança. Possui acordes esverdeados e suaves.

As notas de topo são Notas Verdes, Lavanda, Limão, Bergamota, Mandarina e Anis. As notas de coração são Estoraque, Gerânio, Lírio-do-Vale, Rosa e Violeta e as notas de fundo são Cedro, Almíscar, Sândalo, Benjoim, Âmbar e Cumarina.

Cecita - O Boticário

A crítica sobre este perfume está no fato do seu aroma ser considerado vintage, não sendo tão agradável entre as mulheres, principalmente as mais jovens.

As notas de topo são Damasco e Gálbano. As notas de coração são Rosa, Jasmim, Osmanthus e Pimenta e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar e Sândalo.

Free - O Boticário

Ainda mais antigo que Cecita, Free não é um perfume tão conhecido, mas é considerado ‘diferentão’ por quem utiliza. Segundo a apresentadora do canal, seu cheiro lembra um pouco desinfetante.

As notas de topo são Bergamota, Limão, Lavanda, Zimbro e Laranja. As notas de coração são Árvore de Pinheiro, Cravo, Sálvia, Artemísia, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Cedro, Musgo de Carvalho, Vetiver e Almíscar.