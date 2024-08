Frutas brasileiras estão entre as melhores do mundo em ranking internacional

Em uma lista que avalia as 100 melhores frutas do mundo, três variedades brasileiras se destacaram, mostrando ao mundo a riqueza da flora nacional. O levantamento, realizado pelo site TasteAtlas, contou com a participação de usuários que avaliaram as frutas com notas de 0 a 5. Entre as escolhidas estão a jabuticaba, o açaí e o guaraná, todas reconhecidas por suas características únicas e sabores marcantes.

Jabuticaba: a pérola brasileira

A jabuticaba, conhecida por sua casca roxa e polpa branca, conquistou o 11º lugar no ranking, com uma pontuação de 4,4. Essa fruta, típica da Mata Atlântica e comum nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, é rica em ferro, vitaminas C, B, B2, B3 e carboidratos. Apesar de seu tamanho pequeno, a jabuticaba é valorizada por seu sabor doce e refrescante, sendo um verdadeiro símbolo da biodiversidade brasileira.

O açaí e seu poder nutricional

O açaí, outro representante do Brasil na lista, alcançou a 24ª posição, com nota 4,3. Originário da região amazônica, o açaí é amplamente consumido em forma de polpa, sendo conhecido como um “superalimento” devido ao seu elevado valor nutricional. Sua popularidade tem crescido globalmente, especialmente em países onde é utilizado em tigelas, sucos e smoothies energéticos.

Guaraná: energia e sabor único

O guaraná, que ficou na 57ª posição com uma nota de 4,1, é reconhecido mundialmente pelo seu sabor distinto e pela energia que proporciona. Essa fruta é amplamente utilizada em refrigerantes, gomas de mascar, barras de chocolate e xaropes, encantando paladares ao redor do mundo. O guaraná, típico da Amazônia, destaca-se não apenas pelo sabor, mas também por suas propriedades estimulantes.