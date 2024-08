A saia midi será tendência pelo resto do ano: estes são os sapatos minimalistas que melhor combinam com elas

Lady Di não apenas se tornou um ícone da realeza devido à sua proximidade com o povo, mas também uma referência de estilo que estabeleceu alguns que ainda estão em vigor hoje e continuam sendo uma fonte de inspiração para grandes casas de moda.

O legado da Princesa de Gales é tão extenso que seria impossível focar em apenas um, mas sem dúvida, uma das duplas que ela usava e que está chamando a atenção é a combinação de saias midi com calçados minimalistas, tornando essa dupla uma das melhores opções para parecer elegante e confortável.

Saia midi com sapatilhas Pinterest (Pinterest)

Sem dúvida, as tendências têm se preocupado tanto com o conforto das mulheres quanto com o glamour, esta é a razão pela qual peças oversized e com corte em A são as mais populares este ano, mas se você é daquelas que procura algo além de calças ou jeans e prefere saias, então as saias midi são a sua melhor opção.

As saias midi são tendência

No início do ano, os especialistas previram o sucesso das saias midi, aquelas que Diana Spencer usou com elegância, que se tornou musa da moda e mais uma vez foi inspiração para um visual que está arrasando em 2024.

As saias midi são caracterizadas pelo seu comprimento que vai até logo abaixo do joelho, sendo uma das opções mais viáveis para eventos formais e para um visual glamoroso. Além disso, são uma escolha perfeita para um look de convidada e até mesmo para usar no escritório, desde que combinadas com o calçado adequado.

Desta vez, os especialistas propõem o uso de saias midi com calçado tão confortável e minimalista como as sapatilhas, e é que como esquecer aquele visual que a Lady Di usava orgulhosamente onde combinava com um calçado de ponta preta e que hoje em dia se tornou um dos mais procurados e usados pelas mulheres graças ao estilo old money, que retoma uma estética sofisticada e vintage.

Como usar saias midi com sapatilhas?

Se também gostaria de aprender a combinar saias midi com sapatilhas, aqui estão alguns looks que podem servir como inspiração para o seu próximo conjunto, terá um conjunto digno da realeza.

Saia midi e casaco com sapatilhas

Para um look do dia a dia, combine uma saia midi com um casaco e complemente com sapatilhas. Aqui foi explorado um conjunto colorido perfeito para o verão, mas também é uma opção viável para climas frios.

Ao estilo Lady Di

A Lady Di impôs moda com a saia balão, a mesma que está de volta em 2024 e é a opção perfeita para um visual formal se combinada com um blazer e amarrada com um cinto, complementada com sapatilhas e você estará pronta.

Elegante e glamorosa

Combina um top de alças com uma saia midi pomposa com cinto e adicione sapatilhas, terás um dos looks mais elegantes.

Coloque uma camisa

As camisas ficam perfeitas com tudo, combine-as com uma saia midi e sapatilhas, terá um visual que até pode usar no escritório.