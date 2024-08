A princesa Leonor ensina como usar o corte de cabelo borboleta que será tendência em 2025

A princesa Leonor tem se tornado um ícone da moda à medida que cresce e aprimora seu próprio estilo ao se vestir, se maquiar ou optar por um corte de cabelo. Enquanto desfruta das férias de verão com sua família, ela apostou em um novo visual.

A futura rainha da Espanha aproveitou os últimos dias para ter algumas saídas com sua família enquanto aguarda sua entrada na Escola Naval de Marín para continuar sua formação militar, que está programada para o final de agosto.

É por isso que ela aproveitou para deixar para trás sua longa cabeleira e apostar em um novo corte favorecedor que se mantém como o favorito de Kate Middleton e é esperado que seja tendência em 2025.

O favorecedor corte de cabelo da princesa Leonor

A princesa Leonor decidiu optar por usar seu cabelo loiro com o corte de borboleta do momento, que promete ser tendência também no próximo ano por ser um visual bastante favorecedor.

Este visual se destaca por ser moderno e muito versátil, com camadas sutis que enquadram o rosto, perfeito para todas as idades, além de garantir elegância, tornando-se um dos favoritos para mulheres de diferentes estilos.

O corte borboleta, como também é conhecido, permite grande movimento aos fios, o que o torna adequado para diferentes penteados e promete se tornar um dos mais procurados para o próximo ano.

Além disso, este corte permite personalizar a forma de cada rosto, realçando os traços e suavizando as feições, e para completar, não requer muita manutenção, o que o torna ainda mais tentador.

Desta forma, Leonor destacou que é uma das jovens tendências do momento ao combinar frescor e elegância. Seu visual foi exibido durante a saída que teve com sua mãe Letizia, sua avó, a rainha Sofia, e sua irmã Leonor, com quem deu um passeio por Palma de Mallorca em meio às altas temperaturas do verão.

Para a ocasião, ela vestiu um look confortável e jovial composto por um top sem alças com estampa floral em tons de azul e fechamento frontal com botões, juntamente com uma calça de linho branca, uma peça clássica e atemporal.

Complementou seu estilo com umas alpargatas de yute em branco com salto plataforma e uma mini bolsa de crochê em denim, com alça curta no ombro e detalhes de fivelas.