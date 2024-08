O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Finalização

Algo importante será finalizado e tudo começa a se encaixar. Seja aquele que olha para as situações com intuição e precaução, porque mesmo quando as coisas caminham para o sucesso, pessoas podem tentar atrapalhar com armadilhas. O atento sempre se sobressairá.

Virgem – Carta do Renascimento

Ao deixar que padrões antigos sejam rompidos e já não o mantenham preso no mesmo lugar, será possível reagir e começar a renascer. É hora de compreender os movimentos que farão seu caminho fluir e o novo chegar. Aproveite o presente para plantar, pois assim irá colher no futuro.

Libra – Carta do Entendimento

É hora de saber romper com uniões e esquemas que são pesados e negativos, pois isso é o que o mantêm preso de alguma forma. Crie coragem para voar e abrir as portas que o deixaram ganhar o mundo de novo. É o momento de alcançar novos níveis.

Escorpião – Carta da Aventura

Mantenha sua energia e olhar com a magia da descoberta para poder se aventurar. Essa essência trará novas experiencias muito importantes e o colocará em um importante lugar de aprendizagem. Sua jornada se torna ainda mais especial.