Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 16 de agosto de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Grandes surpresas para você, prepare-se para uma mudança radical em sua vida. Oportunidades inesperadas de rendimento e investimento estão por vir

No amor, você viverá momentos intensos, se estiver em um relacionamento, prepare-se para dar um grande passo, como o casamento. Se estiver solteiro, o amor baterá à sua porta.

Tome cuidado com os conflitos de trabalho, pois sua intensidade pode pregar peças em você. Incorpore hábitos saudáveis à sua rotina e não negligencie a alimentação. Você é um ser cheio de energia e capaz de realizar tudo o que deseja.

Capricórnio

As estrelas reservam grandes surpresas para você, prepare-se para um novo começo pessoal e profissional. Hora de tomar decisões importantes e construir o seu futuro para alcançar seus objetivos, não se distraia e concentre sua energia naquilo que você realmente deseja.

No amor podem surgir conflitos por ciúmes, lembre-se que a comunicação é fundamental; Se você tem um amor do passado que quer voltar, pense bem antes de tomar uma decisão.

Novos projetos e reconhecimentos profissionais estão por vir. Você também receberá um bônus que lhe permitirá melhorar sua situação financeira.

Aquário

É hora de encerrar ciclos, se você tem um amor do passado que o atormenta, é preciso se libertar desse vínculo, lembre-se que você merece ser feliz.

A abundância está chegando, novos projetos e reconhecimentos profissionais estão chegando. A sorte sorrirá e você seguirá adiante.

Pratique exercícios regularmente e descanse o suficiente. Esta semana é de grandes conquistas e satisfação, você é um ser único e capaz de alcançar qualquer objetivo que se proponha.

Peixes

Hora de expandir seus horizontes, prepare-se para uma aventura cheia de surpresas. Chegou a hora de você explorar e ampliar seus conhecimentos, não tenha medo de sair da sua zona de conforto.

No amor, você viverá momentos de grande intensidade, desfrutará da companhia do seu parceiro e fortalecerá os laços afetivos. Se você for solteiro, o amor baterá à sua porta. Novos projetos e oportunidades de negócios estão surgindo em sua vida.

Cuide da sua saúde física e emocional, faça exercícios regularmente e descanse o suficiente. Você é um ser cheio de criatividade e capaz de atingir qualquer objetivo que estabelecer para si mesmo.