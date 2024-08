4 alternativas às leggings para as mulheres de 50 e 60 anos: são mais elegantes e igualmente confortáveis

As leggings, essa peça confortável e versátil que se popularizou há alguns anos, acompanhou muitas mulheres ao longo de suas vidas. No entanto, à medida que chegamos aos 50 e 60 anos, é compreensível que queiramos evoluir nosso estilo e optar por alternativas mais sofisticadas que, ao mesmo tempo, mantenham o conforto.

ANÚNCIO

Sua elasticidade e facilidade de uso os tornaram um básico do guarda-roupa para o dia a dia, mas a transição para opções mais elegantes pode ser benéfica não apenas para nossa imagem, mas também para nossa autoestima, refletindo maturidade e personalidade ao mesmo tempo.

Quer receber notícias sobre beleza, moda e relacionamento pelo WhatsApp? Cliqui aqui

Alternativas às leggings para as mulheres de 50 e 60 anos

Joggers

Os joggers evoluíram nos últimos anos, tornando-se mais elegantes e fabricados em tecidos como crepe ou linho. Você pode optar por joggers estruturados em cores escuras, que ficam fabulosos com uma blusa justa e saltos baixos. Este visual é perfeito para jantar ou para um evento mais formal.

Saias midi de cintura alta

As saias midi são uma excelente alternativa que permite liberdade de movimento sem perder o estilo. Você pode escolher uma saia com estampa floral ou em cores sólidas, combinada com uma camiseta básica e uma jaqueta jeans ou um blazer. O uso de sandálias ou botins pode elevar o look, tornando-o apropriado tanto para o dia quanto para a noite.

Bermudas

As bermuda para mulher são um tipo de short menos curto que se caracteriza pelo seu comprimento, que geralmente cai justo acima ou abaixo do joelho. Costumam ter um corte mais largo em comparação com os shorts tradicionais, o que lhes confere uma aparência mais descontraída e confortável. Para um visual mais sofisticado, opte por uma blusa de seda ou uma camisa elegante, com saltos altos ou uns sapatos planos chiques.

Calças palazzo

São calças de pernas largas que geralmente são feitas de tecido leve e fluido. Estas calças têm um corte amplo da cintura até o tornozelo, o que lhes proporciona grande conforto e mobilidade. Combine as calças palazzo com uma blusa justa ou uma camisa colocada por dentro das calças. Adicione uns saltos altos para alongar a figura.