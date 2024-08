3 signos vão abrir seus corações para o amor quando a Lua Crescente brilhar

A Lua Crescente chega para nos encher de boas energias, sendo também o momento ideal para planejar e trabalhar em todos os projetos que exigem paciência e perseverança. Será o momento de vibrar com o amor, de pensar no futuro com a pessoa ao seu lado ou de dar o seu melhor para conquistar.

Aries, Libra e Capricórnio são os signos que terão clareza mental e aura maravilhosa que lhes permitirá estar com aquela pessoa que a vida colocou em seu caminho para juntos seguirem o caminho do amor.

Áries

21 de março - 19 de abril

Serão dias para entender que a vida é única e que é preciso aproveitá-la, e se for com o amor da sua vida, com ainda mais razões. Você tem uma energia contagiante, seu carisma e suas vibrações positivas a levam a momentos maravilhosos com seu parceiro. Para aqueles que ainda não o encontraram, abram seus corações para novas experiências, olhem ao redor, pois alguém está esperando por você. Lembre-se de que você é uma pessoa privilegiada, então não perca a oportunidade de demonstrar seus sentimentos e verá como o amor chegará à sua vida.

Libra

23 de setembro - 22 de outubro

Os nativos deste signo terão uma semana em que vão brilhar com luz própria e o amor os fará sentir uma emoção vibrante. Estão cheios da energia do seu planeta regente Vênus, por isso o seu encanto natural e simpatia irão abrir muitas portas para encontrar aquela pessoa ideal. É o momento perfeito para ter uma vida social e deixar que a simpatia flua naturalmente. Aqueles que têm um parceiro têm uma conexão profunda onde compartilham interesses e valores. Deixe o medo de lado e deixe-se levar pelas suas emoções.

Capricórnio

22 de dezembro - 19 de janeiro

Os nascidos sob a influência deste signo devem aproveitar estes dias para se conectarem com o seu lado mais romântico e expressarem os seus sentimentos de forma sincera à pessoa que está ao seu lado e que decidiu apostar nesta relação. Deves aumentar a confiança e ser determinado na hora de tomar uma decisão que mudará a sua vida emocional. Para aqueles que estão solteiros, estabelecerão relações sólidas e duradouras e é provável que se aproximem de vocês pessoas com metas e valores semelhantes, o que permitirá construir um vínculo profundo baseado na confiança mútua.