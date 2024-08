Será que os feromônios são o segredo para ser sexy? Talvez, veja como funcionam

O cheiro do seu encontro pode indicar se é uma boa ou má parceira para você? Na verdade, talvez. Isso se deve a algo chamado feromônios. Embora seja necessário realizar mais pesquisas para determinar exatamente qual é a importância dessas substâncias químicas na atração humana, os especialistas afirmam que as descobertas iniciais parecem mostrar que provavelmente desempenham pelo menos um papel em determinar quem é atraente.

“A totalidade da pesquisa me faz acreditar que provavelmente há algo lá, e provavelmente é sutil e matizado, o que acredito ser a razão pela qual nem sempre o encontramos em cada estudo que o analisa”, diz Sarah Hill, psicóloga pesquisadora especializada em mulheres, saúde e psicologia sexual.

O que são feromônios?

Os feromônios são substâncias químicas secretadas por seres humanos e animais que servem como sinais para organismos próximos. A ideia é que os feromônios comunicam muitas informações sobre você para pessoas próximas, tudo de forma inconsciente, através do olfato.

Os cientistas teorizam que os feromônios podem fornecer informações às pessoas sobre a saúde hormonal, como os níveis de testosterona ou a compatibilidade genética com alguém e, portanto, a saúde de seus filhos se acasalarem com essa pessoa. Se os genes de uma pessoa forem mais diferentes, é mais provável que sejam compatíveis geneticamente e, portanto, que secretem feromônios que os atraem, ou pelo menos é isso que a lógica diz.

Estudos

Hill afirma que os estudos que analisaram os feromônios em relação aos seres humanos têm produzido resultados contraditórios. Alguns mostram que os feromônios influenciam, enquanto outros mostram que não. É um fenômeno complicado de estudar, mas ela diz que, com base no que os cientistas sabem sobre biologia e comportamento de acasalamento, os feromônios provavelmente nos influenciam, pelo menos um pouco. Algumas pesquisas, acrescenta, também sugerem que as mulheres podem ser mais sensíveis aos cheiros de seus potenciais parceiros (e talvez também às seus feromônios) do que os homens.

O efeito que os feromônios de uma pessoa têm sobre os outros também varia de pessoa para pessoa. “Alguém pode ter um aroma que você ache muito atraente, mas não outras pessoas”, afirma Hill. “Para você, é especialmente atraente porque essa pessoa é geneticamente compatível com você”.

Os feromônios realmente importam?

Embora os cientistas ainda tenham perguntas sobre os feromônios humanas, isso não impediu as empresas de tentarem lucrar com o fenômeno.

O Instituto Athena, por exemplo, vende fórmulas de feromônios, cujo preço é quase 100 dólares cada uma, que supostamente ‘aumentam o romance em sua vida ao melhorar seu ‘sex appeal’’, de acordo com o site da empresa. Basta colocar um pouco da mistura em seu perfume ou colônia, diz o site, e você verá como seu atrativo sexual aumenta.

Amy Chan, treinadora de relacionamentos e autora de ‘Breakup Bootcamp: The Science of Rewiring Your Heart’, não está convencida da importância dos feromônios em encontros. No entanto, ela experimentou o produto do The Athena Institute.

“Funcionou?”, ela diz. “Talvez eu tenha percebido que meu namorado estava me prestando mais atenção quando saíamos, mas é muito provável que tenha sido parcial e que ele simplesmente estivesse mais interessado do que o normal porque eu estava usando a poção.”