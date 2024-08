Os signos que podem chamar muito a atenção a partir de agora

Agosto de 2024 está só começando, mas alguns signos do zodíaco podem receber uma onda intensa de destaque a partir de agora mesmo. Confira quais são:

Touro

Momento de se expressar melhor e com mais coragem, o que pode dar uma guinada importante na sua popularidade. Lembre-se de sempre começar suas relações com leveza e inteligência, sejam na vida pessoal, trabalho ou projetos que o apaixonam. Conectar com os outros se torna mais prazeroso agora.

Sagitário

Existe uma energia o iluminando agora e deixando em destaque nos ambientes que frequenta. Sua boa reputação o ajuda a evoluir e chegar em locais onde deseja, por isso não se esconda e leve essa abertura em conta principalmente na carreira.

Capricórnio

É um momento de movimentos e até de viagens que podem colocar sua personalidade ainda mais em expansão. É como se conexões fossem criadas a partir de agora com muita diversidade e sua luz brilhasse para todos. Deixe que novas descobertas renovem sua energia e autoestima.